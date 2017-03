SSV Neustadt hofft auf Förderpreis

Die Enso will in diesem Jahr erneut mehrere Fußballvereine im Rahmen des Fußball-Nachwuchsförderpreises unterstützen. Prämiert werden Vereine aus Ostsachsen, die sich im besonderen Maße für die Nachwuchsarbeit einsetzen. Diese hatten zuvor die Möglichkeit, sich um die damit verbundene Finanzspritze zu bewerben. Darunter war auch der SSV Neustadt. Der Sportverein kann nun tatsächlich darauf hoffen, von der Enso finanziell bedacht zu werden. Wie das Unternehmen mitteilt, haben es von den zahlreichen Vereinen aus Ostsachsen, die sich beworben hatten, zehn in die Endrunde geschafft. Ein Fußball-Beirat hat getagt und die besten zehn Kandidaten in einer Vorentscheidung ausgewählt. Dazu gehören auch die Fußballer vom SSV Neustadt. Sie müssen sich an diesem Mittwoch beweisen – bei einem Vororttermin mit Jurymitglied Klaus Sammer. Der ehemalige Jugendtrainer des Deutschen Fußballbundes wird nach Neustadt kommen und den Verein und dessen Arbeit unter die Lupe nehmen. Danach fällt die Entscheidung, ob der SSV Neustadt den Förderpreis bekommt. (SZ/kat)

