Inline-Speedskating SSC Meißen stellt 18 Landesmeister Bei den Landesmeisterschaften in Erfurt errangen die 27 Athleten insgesamt 45 Medaillen.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Der Speedskate Club (SSC) Meißen ist erfolgreich in die Skater-Saison gestartet. Bei den Landesmeisterschaften am 1. April in Erfurt errangen die 27 Athleten des SSC insgesamt 45 Medaillen. 18 Mal Gold, 18 Mal silber und neun Bronzemedaillen sind die beeindruckende Ausbeute. Hinzu kommen zahlreiche weitere Platzierungen auf den Folgerängen.

Erfolgreichste Meißner Skater waren Jenny Marzahn, Ina Hornemann (Masters) sowie Eva-Lotta Ehrecke (AK 10) mit jeweils drei Landesmeistertiteln. Mehrere Sportler kehrten ebenfalls mit dreimal Edelmetall zurück, darunter Mathilde Günther (AK9), die auf den Einzelstrecken zweimal Gold und einmal silber gewann und einen dritten Titel in der Staffel holte.

Der Trainerstab zeigte sich nach eigenen Angaben sehr zufrieden, auch wenn noch einige „Schwachstellen“ ausgemacht wurden. Die sollen nun bei den nächsten Wettkämpfen ausgebügelt werden, um bei den „großen“ Meisterschaften im Juni bestmöglich abzuschneiden. (rt)

