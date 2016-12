Spurensuche im Niemandsland Jugendliche aus Rothenburg haben sich mit der Geschichte von Tormersdorf beschäftigt. Daraus entstand ein Dokumentarfilm.

Im April begann diese Projektgruppe des Mehrgenerationenhauses Rothenburg, die Geschichte des früheren Tormersdorf am Ostufer der Neiße zu erforschen. Dazu versammelten sie sich am Gedenkstein für die Opfer der Vertreibung am deutschen Neißeufer. Foto: André Schulze © andré schulze

Margarete Seifert und Ruth Arlt lassen sich diese Stunde im Rothenburger Brüderhaus nicht entgehen. Die beiden Frauen lebten bis zur ihrer Vertreibung in Tormersdorf, gegenüber von Rothenburg, am anderen Ufer der Neiße. Sie haben den Jugendlichen aus Rothenburg, die ein halbes Jahr lang die Geschichte ihres Ortes erforschten, über das Leben in Tormersdorf erzählt und schließlich über ihren erzwungenen Abschied aus der Heimat. Ruth Arlt war damals gerade einmal 13 Jahre alt und kann sich noch heute an die Geschehnisse erinnern. An diesem Nachmittag nun können sie erstmals sehen, was die jungen Leute in der Zeit erfahren haben. Daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden, der nun erstmals präsentiert wurde.

Die entstandene Dokumentation gibt einen Einblick in die Flucht und Vertreibung der Menschen aus diesem Ort. Wie Margarete Seifert in dem Film erzählt, war nach den Kriegshandlungen Tormersdorf kaum wiederzuerkennen. Die meisten der Häuser waren ausgebrannt oder durch Beschuss so stark beschädigt, dass sie nur eingeschränkt oder nicht mehr bewohnbar waren. Viele der bislang in Tormersdorf lebenden Menschen waren daraufhin gezwungen, sich eine neue Heimat zu suchen. Viele von ihnen fanden in Rothenburg einen neuen Wohnsitz. Aber auch der Martinshof selbst hatte mit den Folgen des Krieges zu kämpfen, da er in Tormersdorf auch ein Objekt betrieben hatte. Wie der Film zeigt, erinnert heute nur noch ein im Jahr 2002 enthüllter Gedenkstein an der früheren Grenzbrücke an die Gemeinde, in der 660 Einwohner lebten, meist in kleinen Bauernhöfen. Die damals bebauten Flächen hat sich die Natur längst zurückerobert. Dort, wo früher Rinder auf der Weide standen, stehen heute riesige Bäume. Damit wuchs allerdings auch das Vergessen. Auch an das düsterste Kapitel von Tormersdorf: In der Außenstelle des Martinshofes internierten die Nazis von 1941 bis Anfang 1943 Juden aus Breslau, aber auch aus Görlitz, ehe sie in die Vernichtungslager gehen mussten.

Von April bis Oktober recherchierten die sechs Jugendlichen aus Rothenburg in Begleitung des Mehrgenerationshauses. Eine spannende Aufgabe, die für die noch jungen Menschen eine echte Herausforderung darstellte. So mussten bei den wöchentlich einmal stattfindenden Treffen vorhandene Dokumente aus der Geschichte von Tormersdorf gesichtet und noch hier lebende Zeitzeugen nach ihren Erinnerungen befragt werden. Wie Doreen Lorenz, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Rothenburger Martinshofes, mitteilt, sei dieses Thema auch für die Rothenburger Einrichtung interessant, da es hierbei auch um einen Teil der Geschichte des Martinshofes geht. Dies sei auch der Grund gewesen, dass die Jugendlichen sowohl auf deutscher Seite als auch jenseits der Neiße mit ihrer Kamera unterwegs waren. Gestützt und gefördert wurden die Jugendlichen durch den Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal Görlitz (SAEK) und die Sächsische Jugendstiftung. Entstanden ist eine rund 20 Minuten dauernde Filmproduktion mit vielen Erlebnissen und Eindrücken. Da die Macher der Aktion viel Zeit und Mühe in das vom Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz umgesetzte Projekt „Spurensuche“ steckten, lag am Tag der Erstaufführung ein Hauch von Spannung im Rothenburger Brüderhaus.

Für alle Beteiligten war diese Präsentation zugleich die Abschlussveranstaltung des sechs Monate andauernden Projektes. Vor allem fragten sich die Beteiligten, wie würden die ehemaligen Einwohner von Tormersdorf den Streifen aufnehmen? Ruth Arlt freut sich am Interesse ihres Heimatortes und findet den entstandenen Streifen eine gute Geschichte. Auch, wenn die Erinnerungen ihr förmlich die Tränen in die Augen treiben.

zur Startseite