„Spuren werden bleiben“ Nach der Havarie wird am Merzdorfer Teich noch immer belasteter Boden ausgebaggert. Nun sind die Testergebnisse da.

zurück Bild 1 von 2 weiter Gleich mehrere Ölsperren liegen derzeit auf dem Merzdorfer Teich. Ein Tanklaster hatte am 14. Oktober auf dem nahe gelegenen AGV-Gelände Altöl verloren. Zur Unglücksursache ermittelt derzeit die Polizei. © Sebastian Schultz Gleich mehrere Ölsperren liegen derzeit auf dem Merzdorfer Teich. Ein Tanklaster hatte am 14. Oktober auf dem nahe gelegenen AGV-Gelände Altöl verloren. Zur Unglücksursache ermittelt derzeit die Polizei.

Peter Jönsson leitet das Kreisumweltamt in Großenhain, das bei Havarien wie jetzt am Merzdorfer Teich zuständig ist.

Auch knapp zwei Wochen nach der Havarie am Merzdorfer Teich hängt noch ein Ölgeruch in der Luft. Während die Kriminalpolizei noch ermittelt, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte, liegt mittlerweile ein Gutachten zu den ausgetretenen Stoffen vor. Darüber, wie es nun am Teich weitergeht, hat die SZ mit dem Leiter des Kreisumweltamtes, Peter Jönsson, gesprochen.

Herr Jönsson, die Testergebnisse aus dem Merzdorfer Teich liegen nun vor. Was sagen sie aus?

Wie bereits vermutet, fanden sich in der Probe Mineralsäurereste in Form von Chlorid. Es könnte sich hierbei um Salzsäure handeln. Im Vorfeld wurden bereits Mineralsäurereste vermutet, deshalb war unter anderem in diese Richtung untersucht worden.

Es „könnte sich um Salzsäure handeln“ – das klingt noch nicht abschließend. Wird es denn noch weitere Untersuchungen geben?

Nicht von unserer Seite. In solchen Fällen werden vom Umweltamt nicht sämtliche Parameter überprüft, sondern man konzentriert sich auf bestimmte Dinge. Ob im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen noch andere Untersuchungen stattfinden, kann ich nicht sagen. Für uns ist vor allem eines entscheidend: Der Entsorger muss wissen, was er überhaupt entsorgen soll und welche Geräte er dafür benötigt.

Was passiert nun in den nächsten Tagen am Merzdorfer Teich?

Der kontaminierte Boden muss ausgehoben und entsorgt werden, später werden die Ölsperren beseitigt. Einiges ist in den vergangenen Tagen schon passiert, ab Donnerstag soll verschärft gereinigt werden. Das geht aber nicht so schnell. Ich gehe davon aus, dass die Arbeiten frühestens in der kommenden Woche abgeschlossen sein werden.

Wer übernimmt denn die Entsorgung des Bodens?

Die Karo AS Umweltschutz GmbH als Halter des havarierten Tankfahrzeugs beauftragt geeignete Firmen, die dann die Entsorgung durchführen. Die Entsorgung soll ja möglichst nicht auf Kosten der öffentlichen Hand stattfinden.

Mitarbeiter des Umweltamtes waren in den vergangenen Tagen regelmäßig vor Ort. Welche Folgen wird die Havarie für Tiere und Pflanzen im und am Teich haben?

Bisher gehen wir davon aus, dass es keine nachhaltigen Schäden geben wird. Es kann aber sein, dass sich die Havarie temporär auch auf den Fischbesatz auswirkt. Und auch nach den Reinigungsarbeiten ist es nie ganz auszuschließen, dass nach starkem Regen Ölschlieren auf dem Teich zu sehen sind. Gewisse Spuren werden bleiben.

Die Riesaer Angler werden sich vor allem die Frage stellen, wann sie im Merzdorfer Teich wieder fischen können.

Genaue Angaben kann ich dazu nicht machen. Aber grundsätzlich, sobald die Reinigungsarbeiten vollständig abgeschlossen sind. Im Zweifel können sich die Angler aber gerne mit uns in Verbindung setzen.

Das Gespräch führte Stefan Lehmann.

zur Startseite