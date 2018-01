Spuren sichern wie in der Serie CSI Am Donnerstag lädt die Polizeihochschule in Rothenburg zum Infotag ein. Rektor Harald Kogel sagt, warum Interessenten ihn nicht verpassen sollten.

Harald Kogel (57 Jahre) ist seit 2014 Rektor an der Hochschule der sächsischen Polizei in Rothenburg. © Hochschule

Rothenburg. Hochschultage sind in Sachsen eine traditionelle Möglichkeit für junge Leute und ihre Eltern, sich über Berufe, Studienrichtungen, Universitäten und Hochschulen zu informieren. Da macht auch die in Rothenburg ansässige Hochschule der sächsischen Polizei keine Ausnahme. Am 11. Januar ist es wieder so weit, dann öffnet auch die Rothenburger Einrichtung ausnahmsweise ihre Tore für Interessierte. Die SZ fragte vorab beim Rektor der Hochschule Harald Kogel, was es zu sehen und zu erfahren gibt.

Herr Kogel, welche Möglichkeiten haben Interessenten, an der Hochschule der sächsischen Polizei zu studieren?

Im Gegensatz zu anderen Hochschulen ist unsere Hochschule eine reine Polizeieinrichtung. Dies bedeutet, dass die Studierenden grundsätzlich Polizeiangehörige sind. Ein „ziviles“ Studium ist an unserer Einrichtung nicht machbar. Es gibt drei Möglichkeiten, um als Student in Rothenburg zu landen: als Kommissaranwärter, als Aufstiegsbeamter und als Ratsanwärter. Eine vierte Möglichkeit besteht für Spezialisten aus dem EDV-Bereich, die bereits ein abgeschlossenes Studium haben und bei der sächsischen Polizei im Computer- und Internetkriminalitätsdienst, kurz CuIKD einsteigen möchten. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Studium, sondern um einen einjährigen Vorbereitungsdienst, der mit der Ernennung zum Kriminalkommissar endet.

Wo werden die künftigen Absolventen eingesetzt?

Bei den beiden erstgenannten Möglichkeiten handelt es sich um ein Bachelorstudium, das bei erfolgreichem Abschluss mit der Ernennung zum Polizeikommissar endet. Die Absolventen bewerben sich auf freie Dienstposten der sächsischen Polizei, die die gesamte Bandbreite der polizeilichen Aufgaben widerspiegeln. So können sie zum Beispiel als Dienstgruppenführer im Streifendienst, als Gruppenführer in der Bereitschaftspolizei, als Sachbearbeiter in der Kriminalpolizei oder im Landeskriminalamt, bei der Diensthundestaffel, bei der Reiterstaffel, bei der Hubschrauberstaffel, bei der Wasserschutzpolizei oder in weiteren Spezialeinheiten eingesetzt werden.

Was können die Besucher des Infotages in Rothenburg auf dem Gelände an der Friedensstraße entdecken?

Unterstützt von der Berufsberaterin der Polizeidirektion Görlitz beantworten insgesamt fünf Einstellungsberater die Fragen der potenziellen Studenten und ihrer Familienangehörigen. Interessenten können sich über den Studienablauf und die Karrieremöglichkeiten innerhalb der sächsischen Polizei sowie über Unterbringung, Versorgung und Bezüge während des Studiums informieren. Vorgesehen sind außerdem geführte Rundgänge über das Campusgelände. Es werden Studentenunterkünfte, das PC-Kabinett und das Kriminaltechnik-Kabinett gezeigt. A la „CSI“ werden hier aktuelle Methoden der Spurensicherung demonstriert. Auch der Sport- und Fitnessraum, der Sportkomplex sowie die schuleigene Bibliothek können besichtigt werden. Informationen aus erster Hand liefern natürlich auch unsere Studenten.

Die Hochschule der sächsischen Polizei in Rothenburg ist am 11. Januar von 10 bis 15 für Besucher geöffnet.

