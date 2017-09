Spur in die autonome Szene Eine Explosion in der Dresdner Neustadt könnte etwas mit linksradikalen Zellen in Berlin zu tun haben. Es geht um Häuserbau bei Hausbesetzern.

Polizeibeamte sicherten nach der Explosion in der Dresdner Theresienstraße den Bereich ab. Spezialisten des Landeskriminalamts untersuchten den Explosionsort. © Roland Halkasch

Nach einer Explosion in einem leer stehenden Wohnhaus in der Dresdner Neustadt prüfen die Ermittler eine mögliche Spur zur autonomen Szene in Berlin. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Das sächsische Landeskriminalamt war für eine Anfrage am Wochenende nicht erreichbar. Bei der Detonation waren am vergangenen Dienstag mehrere Wände eingestürzt, parkende Autos wurden beschädigt.

Laut Spiegel ist der Eigentümer der Immobilie die Berliner CG-Gruppe, die in Dresden für 85 Millionen Euro das Projekt Königshöfe am Palaisplatz plant. Vorgesehen ist bis Ende 2019 der Bau von 262 Wohnungen. Die Projektentwickler wollen zum einen ein denkmalgeschütztes Gebäude der Brandversicherungsanstalt am Palaisplatz sanieren und zum anderen ein Neubau-Quartier entlang der Theresienstraße errichten. In den Neubauten sollen Mietwohnungen entstehen, kündigte Gröner an. Die Mietpreise würden zwischen elf und zwölf Euro liegen.

In Berlin wurden die CG-Gruppe und ihre Partner mehrfach Opfer von Anschlägen, die autonomen Zellen zugeordnet werden, hieß es. Die CG wolle in Berlin in der Rigaer Straße bauen, in der Autonome ein Haus besetzt halten. CG-Chef Christoph Gröner bestätigte vor einigen Wochen der Morgenpost, dass er von schwarz vermummten „Halbstarken“ bedroht wurde. Er ließ sich aber nicht einschüchtern und konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Gröner plane weiter Wohnprojekte in Dresden, Leipzig und Berlin.

Laut dem Bericht haben Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes den Sprengsatz untersucht, der in Dresden explodiert war. Sie gehen demnach davon aus, dass die Ladung aus den Inhaltsstoffen sogenannter Polenböller gebaut und offenbar per Funk gezündet wurde. Die Beamten würden den Vorfall als besorgniserregend einstufen, da man eine derartige Sprengkraft bei vergleichbaren Fällen noch nicht gesehen habe.

Neben der Spur nach Berlin gehen die Ermittler auch der These nach, dass womöglich eine bisher unbekannte Gruppe in dem Haus einen Sprengversuch unternommen hat. (dpa/SZ)

zur Startseite

Artikelempfehlung Spur in die autonome Szene Dresden/Berlin. Nach einer Explosion in einem leer stehenden Wohnhaus in der Dresdner Neustadt prüfen die Ermittler eine mögliche Spur zur autonomen Szene in Berlin. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Das sächsische Landeskriminalamt war für eine Anfrage am Wochenende nicht erreichbar. Bei der Detonation waren am vergangenen Dienstag mehrere Wände eingestürzt, parkende Autos wurden beschädigt. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/spur-in-die-autonome-szene-3749004.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: