Spur der Verwüstung An der Richard-Wagner-Straße wird ein Papierkorb gesprengt. Wenig später geht ein Pkw in Flammen auf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der gesprengte Papierkorb © privat Der gesprengte Papierkorb

Der ausgebrannte Pkw

Hartha. Die Anwohner in Hartha sind am Dienstagabend von zwei lauten Detonationen aufgeschreckt worden. Zunächst knallte es gegen 22.30 Uhr an der Richard-Wagner-Straße. Ein Papierkorb aus Stein wurde völlig zerstört. Eine knappe halbe Stunde später war auch in der Döbelner Straße ein lauter Knall zu hören, wie ein Anwohner aus der Straße der Jugend berichtete.

Kurz darauf rückte die Feuerwehr an, weil ein Pkw in Flammen stand. „Wir sind mit drei Fahrzeugen und zwölf Kameraden ausgerückt. Gegen 0.45 Uhr war unser Einsatz beendet“, sagte Wehrleiter René Greif. Das Fahrzeug soll schon länger ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz gestanden haben.

Am Mittwochvormittag nahm die Polizei die Ermittlung zur Ursache des Brandes auf. Ob die beiden Vorkommnisse in einem Zusammenhang stehen, ist bisher noch unklar.

zur Startseite