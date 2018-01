Spukzimmer ist verschwunden Der einst verrufene Raum in der Goethe-Oberschule Heidenau ist jetzt vorzeigbar. Davon können sich bald auch Besucher überzeugen.

Die Goethe-Oberschule öffnet am 31. Januar ihre Türen für Neugierige. © Marko Förster

Heidenau. Das Zimmer 109 war in der Goethe-Oberschule in Heidenau verrufen. Nicht nur, weil es das Zimmer für Strafarbeiten war, sondern auch, weil es alt und hässlich aussah. „Es war unangenehm, dieses Zimmer zu betreten, man fühlte sich ausgeschlossen, nicht eingeladen, es war beängstigend und belastend, weil die Tische und Stühle alt, zerkratzt und teilweise beschädigt waren“, berichten Schüler. Teilweise wurde das Zimmer als Abstellraum für Pflanzen oder Ordner benutzt. Das ist nun Geschichte. Das Spukzimmer wurde renoviert und neu eingerichtet und ist nun Klassenzimmer der 5c.

Ein anderes Erfolgserlebnis meldet die Klasse 7a. Eigentlich war die Aufgabe recht einfach: „Baue aus alten Spielzeugfiguren eine Unruhe mit drei Ebenen.“ Zuerst wurden die Massen der Figuren mit einer Waage bestimmt. Damit konnte die Masse in Gewicht umgerechnet werden. Das war die Voraussetzung, um abschätzen zu können, was an einem Hebelarm an Kraft wirkte. Soweit die Theorie. Nun folgte der Moment der Wahrheit, der praktische Teil.

Die Schüler knoteten die Figuren an dünne Schnüre, befestigen diese am Hebel und glichen diesen dann aus. Genauso wurde mit dem zweiten und dritten Hebel verfahren. „Eine mühselige Arbeit mit viel Zeitaufwand. Aber es hat sich gelohnt“, sagen die Siebtklässler. Da staunte sogar Schulleiter Thorsten König.

Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher vom renovierten Spukzimmer und der Spielzeugfiguren-Unruhe überzeugen. Sie können außerdem eine Druckerpresse ausprobieren und ein eigenes Lesezeichen herstellen, Holz gestalten und fräsen und eine Wissensrallye durch die Naturwissenschaften absolvieren. (SZ/sab)

Tag der offenen Tür, 31. Januar, 17 bis 19.30 Uhr

