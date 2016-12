Gut zu wissen Spürnasen schnüffeln nach Katzendreckgestank Im Erzgebirge wurde eine neue Untersuchung gestartet. Mit dieser soll ein Rätsel gelöst werden.

Schnupperkurs in der Seiffener Kegelhalle: Brigitte Freier, Gabriele Meyer und Benjamin König (v. l.) von der IfU GmbH bei den Riechtests in Seiffen. © Jan Görner

Immer wieder zieht ein unangenehmer Geruch übers Osterzgebirge. Er stinkt verdächtig nach Katzendreck oder nach faulen Eiern, hat aber mit Tieren nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich um Industrieabgase, die offenbar als Nebenprodukt tschechischer Industriebetriebe entstehen. Bei ungünstiger Wetterlage ziehen diese über den Erzgebirgskamm bis nach Geising und andere Orte im Osterzgebirge. Die Gerüche sind vielerorts auch als Böhmischer Nebel bekannt. Weil sich viele Bürger von den Gerüchen belästigt fühlen, ist das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie vor Jahren tätig geworden. Nun gibt es einen neuen Versuch, dem Geruch auf den Grund zu gehen. Das Landesamt startete eine Untersuchung, von der letztlich auch die Osterzgebirgler profitieren sollen. Die Forscher wollen im Rahmen des Projektes Objektivierung der Geruchsbeschwerden im Erzgebirgskreis und im nordböhmischen Bezirk Ústí nad Labem (Aussig), kurz Odcom, ein Rätsel des Katzendreckgestanks lösen. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den objektiv erhobenen Messdaten und der subjektiv eingeschätzten Gesundheit? Geklärt werden sollen die Fragen, ob, wie und welche Stoffe die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen.

Dazu wurden in den vergangenen Wochen Testpersonen gesucht. Die potenziellen Tester mussten ihre Nasen über ein Gerät halten, dann Luft einatmen, die aus der Plastiköffnung strömte. Diese roch mal nach faulen Eiern, mal ranzig, mal gar nicht. Wann immer es stank, musste ein Knopf gedrückt werden. Der Knopf war mit einem Laptop eines Messtechnikers verbunden. Dieser steuerte die Konzentration des Geruches. Zwischendurch streute er Nullproben mit Frischluft ein. In diesen Fällen sollte der Knopf nicht gedrückt werden.

Die Idee dahinter: Obwohl jeder Mensch Gerüche anders erlebt und beschreibt, gibt es Stoffe, deren Geruchsschwelle bei einer Mehrzahl der Menschen nahe der gleichen Konzentration liegt. Bei N-Butanol sind es zum Beispiel 123 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wer erst bei deutlich höheren oder schon bei deutlich geringeren Konzentrationen etwas riecht, bekam keine Chance, Tester zu werden. Inzwischen ist die Suche danach abgeschlossen. Das Landesamt wählte zusammen mit dem Frankenberger Ifu-Institut 23 Probanden aus, davon kommen zwölf aus Sachsen und elf aus Tschechien. Die sächsischen Testteilnehmer wohnen hauptsächlich in der Region um Deutschneudorf, Neuhausen, Seiffen und Olbernhau. „Der am östlichsten gelegene Ort im Erzgebirge, aus dem ein Proband dabei ist, ist Rechenberg-Bienenmühle“, sagt Karin Bernhardt, Sprecherin des Landesamtes.

Ab diesem Monat füllen die Probanden den gesamten Winter über Fragebögen aus: Wann wird was, wo und wie lange gerochen? Und welche Krankheitserscheinungen gehen damit einher? Einige Teilnehmer erhalten einen Kanister, in dem sie Luft bei besonders starken Geruchsereignissen speichern können. Die Proben werden später im Labor untersucht. Derzeit werden keine weiteren Studienteilnehmer gesucht, sagt Frau Bernhardt. Es sei aber durchaus möglich, dass ihr Amt im nächsten Jahr nochmals einen Aufruf starten werde. Ob dann auch das Osterzgebirge zum Zuge kommt? Wohl eher nicht. Zwar wurde auch hier in jüngster Vergangenheit mehrmals Katzendreckgeruch wahrgenommen. Doch im Vergleich zum mittleren und westlichen Erzgebirge ist die Zahl der Beschwerden vergleichsweise gering, wie die Erhebung des Landesamtes zeigt. So gab es beispielsweise allein in diesem Jahr in Neuhausen 38, in Olbernhau 35 und in Seiffen sogar 79 Meldungen, dass es nach Katzendreck oder faulen Eiern stinkt. Im Osterzgebirge gab es nur sechs Beschwerden. Eingegangen sind die Meldungen beim Landesamt. Das hält auf seiner Internetseite einen Meldebogen bereit, den sich jeder herunterladen kann, um Geruchsbelastungen dem Amt zu melden.

Diese Form der Rückkopplung gibt es seit Jahren. Deshalb weiß das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, wo sich die Schwerpunkte der Geruchsbelästigung im Freistaat befinden. Dass dabei das mittlere stärker als das östliche Erzgebirge von den Geruchsbelästigungen betroffen ist, kommt für die Experten nicht ganz überraschend. Denn die Industriegebiete, von denen der Geruch über den Erzgebirgskamm herüberweht, befinden sich in Litvinov (Leutensdorf) und Solokolov (Falkenau) auf der tschechischen Seite des mittleren Erzgebirges. (mit fp)

