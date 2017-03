Spürnasen erobern das Waldbad Zum Saisonabschluss soll im Freibad Polenz zum ersten Mal ein Hundefestival steigen. Und zwar nicht nur an Land.

Sie suchen Verschüttete oder Vermisste in unwegsamem Gelände: Hunde und deren Trainer der DRK-Rettungshundestaffel zeigen Ende September im Waldbad Polenz ihr Können. © Archivfoto: Steffen Unger

Im Waldbad in Polenz haben sie normalerweise keinen Zutritt – Hunde. In diesem Jahr wird erstmals eine Ausnahme gemacht. In dem Freibad soll als großes Saisonfinale ein Hundefestival stattfinden. Ein Tag, an dem sich alles um den besten Freund des Menschen dreht. Die Idee dazu kam Badbetreiber Bernd Mutscher spontan. Er veranstaltet im Sommer regelmäßig Konzerte und Feste im Waldbad. Tiere waren bislang noch nicht dabei. Das soll sich nun ändern. Seit Wochen ist Bernd Mutscher mit den Vorbereitungen beschäftigt. Das Datum steht bereits. Am 30. September soll das erste Hundefestival steigen.

Auf dem Badgelände werden sich an diesem Tag verschiedene Aussteller präsentieren. Zugesagt hat unter anderem die Jagdhundeschule Sachsen. Auch die Kreisjägerschaft wird sich vorstellen. Mutscher hat zudem einen Hundesportverein aus der Region eingeladen. Dieser bietet spezielle Dogdance-Kurse an. Wie Tanzen mit dem Hund aussieht, das will der Verein im Waldbad zeigen.

Stolz ist Bernd Mutscher auch auf die Zusage der DRK-Rettungshundestaffel Dresden. Deren Mitglieder haben sich das Gelände am Waldbad in dieser Woche angesehen, um danach zu entscheiden, welches Programm sie mitbringen. „Wir wollen den Tag in erster Linie nutzen, um die Arbeit unserer Rettungshunde vorzustellen“, sagt Staffelleiterin Anja Simon.

Rettungshunde zeigen ihr Können

Die tierischen Einsatzkräfte werden in zwei verschiedene Typen unterschieden. Es gibt Trümmer- und Flächensuchhunde. Erstere wurden dafür ausgebildet, zum Beispiel in eingestürzten Häusern nach Menschen zu suchen. „Nach dem Einsturz des Stadtarchivs in Köln im Frühling 2009 waren wir mit Suchhunden vor Ort“, erklärt Anja Simon. Für die Hunde seien solche Einsätze nicht ohne Risiko. Niemand wisse vorher, ob das Tier wieder gesund aus den Trümmern herauskomme. Andere Vierbeiner werden dagegen speziell für die Fläche ausgebildet. Sie suchen auf Kommando nach Menschen, beispielsweise in einem unübersichtlichen Wald. Diese Hunde seien aber nicht zu verwechseln mit sogenannten Mantrailern. Diese könnten verschiedene menschliche Gerüche voneinander unterscheiden und sich ausschließlich an den Geruchsmerkmalen der gesuchten Person orientieren. Flächensuchhunde spüren dagegen generell Menschen auf – ohne nach einer bestimmten Person zu suchen. Wie diese Hunde arbeiten, dass will die DRK-Rettungshundestaffel im Waldbad zeigen. „Der angrenzende Wald ist ideal dafür“, sagt Anja Simon. Bernd Mutscher hofft, dass das Hundefestival ein Erfolg wird. Und zwar nicht nur an Land. Denn zum Abschluss der Saison dürfen die Vierbeiner auch in das Schwimmbecken hinein. Das ist im Hochsommer aufgrund der Hygienebestimmungen nicht erlaubt.

zur Startseite