Spülmaschinenfest und stapelbar

Meißen/Frankfurt am Main. Kunden mit Sinn fürs Praktische, die zudem nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchten, werden jetzt auch bei Meissen fündig. Die Staatliche Porzellan-Manufaktur zeigt auf der diesjährigen Ambiente ein neues Service für die moderne Tafel. Wie das Unternehmen mitteilt, präsentiert es auf der Messe mit der neuen Form N° 41 eine „strahlend weiße Porzellan-Bühne“ für vier Dekor-Neuheiten: Royal Blossom, Noble Blue, Swords und Stripes. Inspiriert sind diese Muster von der mehr als 300-jährigen Geschichte Meissens. Zumindest teilweise dürften sie mit moderner Drucktechnik aufgetragen sein und dadurch deutlich unter dem Preis von handbemaltem Porzellan liegen. Ab Ende Februar soll das neue Geschirr im Handel erhältlich sein.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/spuelmaschinenfest-und-stapelbar-3609714.html