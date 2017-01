Sprungbrett Neugersdorf Robert Koch hat den Fußball-Regionalligisten benutzt, um wieder ins Profigeschäft zu kommen. Sein Nachfolger will das auch.

So jubelt Bocar Djumo (links), der Neuzugang des FC Oberlausitz. Hier hat er gerade das am Ende goldene Tor für Inter Leipzig im Stadtduell gegen Chemie erzielt. Die Neugersdorfer scheinen sich auf einen temperamentvollen Stürmer freuen zu dürfen. Robert Koch (rechts) hat den FCO dagegen verlassen, ihn aber immer noch ganz lieb. © Florian Richter/Worbser

Da ist er schon wieder weg: Ex-Dynamo Robert Koch hat den Fußball-Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf schon wieder verlassen, spielt ab sofort für den Drittligisten FSV Zwickau. In Neugersdorf war der gebürtige Löbauer gerade einmal vier Monate, hat sein erstes Spiel am 24. September gegen den BFC Dynamo bestritten, sein letztes am 17. Dezember in Luckenwalde. Seine Bilanz: zehn Spiele, zwei Tore. Nicht gerade berauschend für einen, der schon in der zweiten Liga seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat.

Dass er jetzt die Chance nutzt, wieder Profifußballer zu sein, nimmt dem 30-Jährigen in Neugersdorf niemand übel: „Wir wussten, dass er über uns nochmal zurück in den Profifußball wollte“, sagt Manfred Weidner, der Sportliche Leiter der Oberlausitzer. Robert Koch war nach seiner Vertragsauflösung nach seiner unglücklichen Zeit in Nürnberg vereinslos, hatte zwar versucht, sich über den Sommer auf sich allein gestellt fit zu bekommen, aber die Angebote von Profivereinen kam nicht so, wie er sich das vorstellte. Die alte Station Neugersdorf, dort spielte er in seinen Jugendjahren bis 2007, kam da gerade recht. „Wir hatten von Anfang an abgesprochen, dass er sich bei uns noch einmal in Schwung bringen und sich empfehlen will. Und dann ist er ja tatsächlich von Spiel zu Spiel besser geworden“, sagt Weidner. Deshalb habe er immer damit gerechnet, dass die Zeit von Robert Koch in Neugersdorf schnell enden könnte. So kam es jetzt, böses Blut bleibt laut Weidner auf beiden Seiten nicht zurück. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich die Wege zum Karriereende des offensiven Mittelfeldspielers noch einmal.

„Wir freuen uns darüber, wieder einmal bewiesen zu haben, dass der Weg in den Profifußball über uns funktioniert“, erklärt Weidner und verweist auf Filip Kusic, der inzwischen Stamm-Innenverteidiger der U23 des 1.FC Köln ist und auf Wesley da Silva, der zum Neugersdorfer Partnerverein Slova Liberec gewechselt ist und im Januar zum FK Varnsdorf in die 2. tschechische Liga ausgeliehen wurde. Sprungbrett Neugersdorf also – ein Modell, das auch für die Zukunft gelten und nebenbei Transfererlöse einspielen soll. So bestätigt es Manfred Weidner.

Fast logisch erscheint, dass auch der neue Stürmer, der für Robert Koch verpflichtet wurde, ein Kandidat für eine künftige Profikarriere ist. „Wir haben ihn mehrfach beobachtet und sind davon überzeugt, dass er das drauf hat“, sagt der Sportliche Leiter. Der Neue heißt Bocar Djumo, wechselt vom FC Inter Leipzig und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben. Der 1,90 Meter große Linksfuß wurde 1994 in Guinea-Bissau geboren. Mit dem Fußball begann er beim Imortal DC in Portugal und entwickelte sich bis zum U19-Nationalspieler Portugals. Zudem spielte er in der Jugend und U19 Inter Mailands. Im Männerbereich sammelte er Erfahrungen in der zweiten Liga Portugals sowie in Maltas Topliga bei Sliema Wanderers. Seit November 2015 kickte er in Deutschland bei bei Inter Leipzig.

FCO-Trainer Vragel da Silva freut sich über die Neuverpflichtung. „Mit Bocar haben wir einen kopfballstarken und schnellen Spieler verpflichtet. Er wird unsere Offensive beleben, kann sowohl im Zentrum als auch über die Außen spielen. Dass er ein richtig Guter ist, hat er Leipzig gezeigt.“ Für Inter erzielte er in 30 Partien 25 Treffer, in dieser Saison liegt Djumo in der Torschützenliste der Oberliga mit neun Toren in 14 Spielen vorn. Gestern, beim Testspiel in Cottbus (Spielende nach Redaktionsschluss dieser Seite), sollte er zum ersten Mal zum Einsatz kommen.

Am Wochenende wird der Neuzugang aber keinesfalls spielen – allerdings auch seine Mannschaftskameraden nicht. Das Nachholespiel gegen Hertha BSC II wurde erneut abgesagt. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat alle Plätze, auch die Kunstrasenplätze, gesperrt. Sollte es nicht einen radikalen Wetterumschwung geben, droht dem Spiel gegen Nordhausen in einer Woche das gleiche Schicksal. Manfred Weidner: „Es müsste auftauen. Auch wenn die Pläzte frei sind, reicht das nicht. Wir müssen auch für die Sicherheit der Zuschauer garantieren.“ Die Neugersdorfer (insgesamt fünf Heimspiele bis Anfang März) sehen die Sache (noch) entspannt, auch wenn einige Spiele voraussichtlich unter der Woche angesetzt werden. „Als Heimmannschaft haben wir damit kein Problem“, sagt Weidner. Der Verband hatte den Antrag, das Heimrecht mit Hertha zu tauschen, abgelehnt.

