Sprungbrett für Nachwuchskünstler Die Gewinner des Bandcontests Wanted kommen aus Chemnitz. Ein Vorjahressieger vertritt jetzt Sachsen im Bundesentscheid.

Die Musikschulband Looking Forward aus Döbeln erreichte beim Bandcontest Wanted des Miskus an der Oberschule Lichtenau den dritten Platz. © Miskus

Dort, wo Mathews & Miller jetzt sind, wollen die fünf Musiker von Looking Forward sicher auch einmal hin. Die beiden jungen Musiker aus Lunzenau haben im vergangenen Jahr den Bandcontest Wanted des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) gewonnen und stehen am 11. November im Finale des Bundeswettbewerbes Local Heros. „Dort vertreten sie den Freistaat Sachsen“, verkündet Olaf Hanemann, Geschäftsführer des Miskus, stolz.

Nicht nur für die Musiker ein Erfolg. Sondern auch für den Miskus als Organisator des Bandcontests, der am vergangenen Sonnabend an der Oberschule in Lunzenau durchgeführt worden ist. Denn derlei Weiterentwicklungen bestätigen, dass der Wettbewerb weitreichendere Bedeutung hat. Auch für die Döbelner von Looking Forward, die bereits das zweite Jahr in Folge mitgemacht haben.

„Die Band hat gutes Potenzial“, bescheinigt Geschäftsführer Olaf Hanemann. Seit ihrem ersten Auftritt bei Wanted habe sie sich weiterentwickelt. „Am Anfang hatten die Musiker noch ihre Zettel und waren etwas steif“, so Hanemann. Mit fast komplett neuer Besetzung, nur der Bassist und der Schlagzeuger sind geblieben, spielten sich die jungen Musiker auf den dritten Platz.

„Der Wettbewerb ist eine gute Sache. Wo sonst können die jungen Künstler sich präsentieren“, sagt Martin Eichler, der Leiter der Band, die zur Musikschule gehört und häufig mit personellem Wechsel konfrontiert wird. „Der Gitarrist war jetzt in der zwölften Klasse und ist nach Sachsen-Anhalt gezogen“, begründet Eichler. Die Fluktuation mache die Arbeit schwer, weil er nach einer Neubesetzung die Gruppe immer wieder neu aufbauen muss.

Gegen die Gewinner, Pappschachtelhalm aus Chemnitz, hatten die Döbelner kaum eine Chance. „Die Künstler sind schon sehr gereift, hatten eigene Lieder und Texte dabei und haben sich deutlich von den anderen abgehoben“, schildert Olaf Hanemann. Die Gruppe bekam für ihre Leistung einen Preis in Höhe von 200 Euro. Aber auch die drei anderen Teilnehmer, neben Looking Forward waren das die 13-jährige Lucy Sander aus Frankenberg sowie Patrick Schubert aus Schönbach, gingen mit Geld für die Bandkasse nach Hause. Eine Aufnahme im Tonstudio, wie sie im vergangenen Jahr für Mathews & Miller möglich gewesen ist, sei in diesem Jahr nicht umzusetzen gewesen, sagt Hanemann. Dafür versucht der Miskus den Bands weitere Auftritte im Rahmen der Veranstaltungen des Mittelsächsischen Kultursommers zu verschaffen.

An dem Bandcontest will der Miskus auch in Zukunft festhalten. In welcher Form, ist dabei variabel. Für das kommende Jahr ist noch einmal eine Veranstaltung in Lichtenau geplant, dann jedoch zum großen Vereins- und Schulfest. Zudem sei der Miskus mit der Hochschule Mittweida über eine Beteiligung am Campusfest im Gespräch, so Hanemann. „In der Region steckt Talent und das gilt es zu entdecken“, begründet der Miskus-Geschäftsführer die Intention des Wettbewerbes, der erstmals 2015 durchgeführt wurde.

Sechs Bands und Einzelkünstler aus verschiedenen musikalischen Sparten hatten sich für den Wettbewerb beworben. Sie kamen nicht nur aus Mittelsachsen, sondern auch aus dem Erzgebirge, dem Vogtland oder eben aus Chemnitz.

