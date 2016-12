Sprungbrett expandiert Der bekannte Verein streckt seine Fühler in eine Nachbarstadt aus.

Andreas Näther ist der Chef des sozialen Trägervereins Sprungbrett. © Archiv/Lutz Weidler

Der Chef des sozialen Trägervereins Sprungbrett, Andreas Näther, wird künftig häufiger in Riesas Nachbarstadt Oschatz zu tun haben. Der Verein expandiert. „Wir werden ab dem ersten Januar die Kinder- und Jugendarbeit im Freizentrum Oschatz übernehmen“, so Näther. Bei einer Ausschreibung habe sich Sprungbrett mit seinem Konzept durchgesetzt. Bei dem Freizeitzentrum handele es sich um eine ähnliche Einrichtung wie dem Aufladen in der Stendaler Straße. „Offene Kinder- und Jugendarbeit mit mobilem Ansatz. Das heißt, dass wir auch dorthin gehen, wo die Kinder und Jugendlichen sind“, so Näther. Zuletzt sei das Oschatzer Zentrum ehrenamtlich geführt worden. Sprungbrett wolle dort aber künftig mit mindestens einer Fachkraft arbeiten. Näther, der auch für die SPD im Riesaer Stadtrat sowie im Kreistag sitzt, freut sich über den Zuschlag – und die Möglichkeit, Erfahrungen im Kreis Nordsachsen sammeln zu können.

In Riesa betreut der Verein Sprungbrett neben dem Aufladen in Weida bereits das Projekt- und Erlebnis-Gut Göhlis, das Mehrgenerationenhaus (Alleestraße) und das Stadtteilhaus Gröba. Die Ausschreibung um das Offene Jugendhaus hatte der Verein 2014 gegen Outlaw verloren. Außerhalb Riesas ist Näthers Verein zudem in Großenhain tätig.

