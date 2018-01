Sprung ins eiskalte Wasser Am Sonnabend treffen sich Mutige zum Winterschwimmen im Lößnitzbad.

Die Radebeuler Winterschwimmer laden am Sonnabend zu ihrem jährlichen Bergfest der Eisbadersaison ein. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Radebeul. Zwei bis drei Grad sagt der Wetterbericht für Sonnabendnachmittag voraus. In der Nacht zuvor sollen Minusgrade herrschen. Eine Vorhersage, die die Winterschwimmer in Radebeul keinesfalls abschreckt. Am 20. Januar laden sie zu ihrem jährlichen Bergfest der Eisbadersaison ein. Dann können auch Neueinsteiger ins Wasser springen.

Um 14 Uhr beginnt der kalte Badespaß. Anmeldungen sind noch vor Ort von 12 bis 13.45 Uhr möglich. Die Startergebühr beträgt drei Euro. Eine gemeinsame Erwärmungsgymnastik ist Tradition. Anschließend kann jeder Starter selbst entscheiden, wie weit und lang er schwimmt. Als Belohnung gibt es eine Urkunde mit Wasser- und Lufttemperatur und ein Heißgetränk. Auch Schaulustige sind willkommen.

Das Winterschwimmen hat in Radebeul eine lange Tradition. Schon zum 29. Mal treffen sich die Schwimmer in diesem Jahr zum speziellen Adrenalinkick. Eine feste Gruppe badet außerdem jede Woche von Oktober bis Mai im Lößnitzbad – egal bei welchem Wetter.

zur Startseite