Sprühregen verursacht glatte Straßen Zum Wochenbeginn verwandelt Eisregen Straßen und Gehwege in Rutschbahnen. Ab Mittwoch wird es trockener und kälter.

Trotz glatter Gehwege und Straßen gab es kaum Unfälle in Dresden. Zum einen oder anderen Ausrutscher wird es aber auf dem überfrorenen Schnee wohl dennoch gekommen sein. © dpa

Wer sein Auto im Freien parkt, musste am Dienstagmorgen mal wieder zum Eiskratzer greifen. Eine dicke Schicht überzog die Autoscheiben. Schuld waren Schneegriesel und Sprühregen, die bei minus drei bis minus sechs Grad Celsius auch die Straßen und Gehwege überfrieren ließen. Aber wie kann es bei Temperaturen unter null eigentlich zu Sprühregen kommen?

Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst hat eine einfache Erklärung: „Das ist reine Physik. Wasser in Form kleiner Tröpfchen gefriert nicht bei null Grad Celsius, sondern erst bei minus zehn Grad.“ Weil das Hoch „Christa“ derzeit mit sehr feuchtem Wetter und Hochnebel über Sachsen liegt, bilden sich sogenannte unterkühlte Tröpfchen, die dann als Sprühregen oder Schneegriesel zur Erde fallen. Am Boden gefrieren sie und sorgen damit für eine gefährliche Eisschicht.

In Dresden sorgte die Glätte am Dienstag aber kaum für Unfälle, sagt Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden. Im Verlaufe des Tages kam es zu über 60 Unfällen im gesamten Direktionsbezirk. Zum Vergleich: Im Schnitt passieren 80 bis 90 Unfälle täglich. Laske geht davon aus, dass sich die Dresdner Autofahrer mittlerweile auf die Wetterlage eingestellt haben. Ob bei allen Fällen am Dienstag glatte Straßen eine Rolle spielten, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Am Morgen geriet ein VW am Autobahndreieck Dresden-Nord ins Rutschen und landete im Graben. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Auch auf den Fahrbahnen der Dresdner Nebenstraßen war es mitunter spiegelglatt. Wo nicht gestreut wurde, bildete sich auf Gehwegen eine Eisschicht. Dennoch verzeichnete die Dresdner Feuerwehr nicht mehr Notrufe als an anderen Tagen. „Der Wetterdienst hatte offenbar rechtzeitig vor der Glätte gewarnt“, sagt Feuerwehrsprecher Ralf Schröder. Auch in den Krankenhäusern blieb die Lage ruhig.

Hoch „Christa“ machte nur kurz Station in der Landeshauptstadt. Am Mittwoch zieht es weiter Richtung Norden. Der Wind kommt dann aus östlicher Richtung und bringt zwar sonniges und trockenes Wetter, dafür aber sehr kalte Luft mit, erklärt Wetterexperte Thomas Hain. In den wolkenlosen Nächten können die Temperaturen in Dresden in den zweistelligen Minusbereich fallen. Tagsüber rechnet Hain mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

