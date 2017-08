Sprudelnde Steuern Die Finanzlage der Stadt entwickelt sich positiv. Besonders an einer Stelle sieht man das deutlich.

Wie sich die Situation binnen weniger Jahre wandeln kann: 2014 geriet Gröditz wegen wegbrechender Gewerbesteuer-Einnahmen in finanzielle Probleme und musste hart gegensteuern. Nun sieht es ganz anders aus. Im aktuellen Halbjahresbericht zum Haushalt ist zu lesen, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bereits zur Jahresmitte über den Erwartungen für 2017 lagen. Mit 2,1 Millionen Euro fürs gesamte Jahr hatte das Rathaus gerechnet, Ende Juni waren bereits an die 2,2 Millionen Euro eingegangen. Die Stadt rechne nunmehr mit an die drei Millionen Euro an Gewerbesteuern für das Gesamtjahr 2017.

Bei den anderen wichtigen Steuereinnahmen sieht es auch ordentlich aus: Zwar liegen die Einnahmen bei den Grundsteuern (Planung für 2017: 800 000 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Planung: 560 000 Euro) bisher nur leicht unter den Erwartungen.

Da es auch bei den Ausgaben keine Ausreißerposten gibt und die Stadt zur Jahresmitte auf etwa drei Millionen Euro flüssigem Geld saß, schätzt das Rathaus die Haushaltslage als stabil und die Entwicklung ihrer Finanzen als positiv ein. (SZ/ewe)

