Spritztour nach Warschau Eine Frau wähnte ihr Auto zur Reparatur in der Werkstatt in Hannover, tatsächlich aber fuhr der Werkstattchef damit nach Polen. Ein Fall fürs Gericht.

Der angeklagte Werkstattinhaber. © dpa/Peter Steffen

Hannover. Dreist und dumm. So hat sich der Besitzer einer freien Autowerkstatt in Hannover verhalten und muss sich deswegen nun vor Gericht verantworten .

Am 14. Juli 2017 ließ eine Autofahrerin nach einer Panne ihren Wagen in die Werkstatt schleppen. Der angeklagte Inhaber war von dem Auto offenbar so begeistert, dass er es schnell reparierte, sich hinters Steuer setzte und mit dem Wagen bis nach Polen raste: deutlich zu weit für eine normale Probefahrt. Aufgrund seiner zügigen Fahrweise geriet der Mann in Warschau in eine Radarfalle. Wochen später bekam die Autobesitzerin einen Bußgeldbescheid aus Polen mit dem entsprechenden Blitzer-Foto zugeschickt. Darauf eindeutig zu erkennen: Der 49-jährige Werkstattbesitzer. „Ich war noch nie in meinem Leben in Polen“, sagte sie als Zeugin vor Gericht. „Dann habe ich gesehen, auf dem Foto, das bin nicht ich und auch nicht mein Mann.“ Schließlich fiel ihr die Autoreparatur wieder ein. Sie zeigte den Mechaniker an. Für die unbefugte Nutzung des Wagens verurteilte das Amtsgericht den 49-Jährigen nun zu 1 000 Euro Geldstrafe. „Ich mache immer Probefahrten“, beteuerte er. „Aber doch nicht 3 000 Kilometer nach Polen“, entgegnete Richter Jörn Thyen. (dpa)

