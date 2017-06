Spritziger Spaß für Kita-Knirpse Wie das Löschen funktioniert, zeigt die örtliche Feuerwehr. Am Freitag kann die „Spielburg“ besichtigt werden.

Abkühlung gefällig? Den Kindern der Streumener Kita „Spielburg“ gefällt die Vorführung der örtlichen Feuerwehr. © Matthias Seifert

Wasser Marsch! Die Kinder aus der Streumener Kita „Spielburg“ durften am Donnerstag unter kundiger Anleitung der örtlichen Feuerwehr ausprobieren, wie das mit dem Löschen funktioniert. Die Aktion ist Teil der Festwoche zum 20. Geburtstag der Einrichtung. Die erfreut sich großer Beliebtheit: Laut Leiterin Ines Buhler besuchen derzeit 66 Kinder die Einrichtung, 29 davon die Krippe, 37 den Kindergarten. Damit ist die Kita fast komplett ausgelastet. Am Freitag, 2. Juni, findet die Festwoche in der Spielburg mit einem Tag der offenen Tür ihren Abschluss. Dann präsentiert sich die Kita zwischen von 14.30 bis 18 Uhr der Öffentlichkeit. (SZ)

