Spritzen, Leitern, Helme In Ebersbach kümmern sich Kameraden um alte Feuerwehr-Technik. Manches wurde grade noch benutzt.

Helme aus verschiedenen Zeiten und eine ganze Menge mehr zeigt das Feuerwehrmuseum in Ebersbach. Dieter Krahl (links) probiert hier einen Helm aus Leder auf, der von seiner ursprünglichen Größe viel verloren hat. Joachim Schöbel zeigt einen Helm aus jüngerer Zeit. © thomas eichler

Dieter Krahl freut sich: Das neueste Exponat für das Feuerwehrmuseum in Ebersbach steht in der Einsatzzentrale der Feuerwehr. Aber nicht mehr lange. „Es handelt sich um ein analoges Funkgerät“, erläutert der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbach. Erst in der vorigen Woche ist die neue, digitale Funktechnik eingebaut worden. So wird das alte Funkgerät bald seinen Platz im Museum finden neben den ersten mobilen Telefonen, die nach der Wende von den Kameraden benutzt worden sind. „Vor allem Kinder aus Schulklassen oder Hortgruppen amüsieren sich über die Größe der mobilen Geräte“, erinnert sich Dieter Krahl. Er ist der Ansprechpartner, wenn es um Führungen durch das kleine Museum in der Bahnhofstraße 6 in Ebersbach geht. Gleich neben dem Feuerwehrdepot befindet sich das Museum. Es hat keine festen Öffnungszeiten. Termine für Führungen können bei Dieter Krahl und im Ordnungsamt der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf vereinbart werden. Die Führungen sind kostenlos. Allerdings freuen sich die Kameraden immer über eine Spende. Wer wüsste nicht besser als Joachim Schöbel, wie nötig die Unterstützung durch Spenden ist. Der 80-Jährige ist Mitglied der Ehrenabteilung in der Feuerwehr Ebersbach und war viele Jahre als Führungskraft aktiv. Er ist sozusagen Mitbegründer des Feuerwehrmuseums. Immer wieder einmal gibt es Schenkungen an die Einrichtung, weil andere Wehren keinen Platz für alte Technik haben oder weil auf Dachböden und in Scheunen etwas gefunden wird, was nicht mehr gebraucht wird. Dann sind Krahl und Schöbel froh, wenn die Eigentümer vor dem Wegwerfen an das Museum denken. „Manchmal erwerben wir das eine oder andere Stück für kleines Geld“, sagt Schöbel.

Die meisten Exponate in der Ausstellung stammen aus den Gerätehäusern, die einst in Ebersbach bestanden. Für jeden Löschbezirk gab es ein Gerätehaus. Die meisten sind noch vorhanden, werden aber als solche nicht mehr genutzt. Mehrere werden wohl bald nicht mehr da sein. Dieter Krahl weiß, dass einige auf Privatgrundstücken stehen, die verkauft werden.

Das Prunkstück der Ausstellung auf dem ehemaligen Heuboden ist eine Handdruckspritze aus dem Jahre 1905. Dieter Krahl berichtet stolz, dass etwa 95 Prozent aller Teile an dieser Spritze im Original erhalten sind. Sie ist in der Schmiedewerkstatt von Paul Rössner in Ebersbach gebaut worden. Erst vor Kurzem waren die Ebersbacher Kameraden mit diesem Museumsstück beim Oberlausitzer Treffen der Handdruckspritzen in Neusalza-Spremberg dabei. In Ebersbach verloren Handdruckspritzen übrigens nach 1911 an Bedeutung, weil in der Stadt ein Wasserleitungsnetz mit 184 Hydranten in Betrieb ging.

Zwei seltsame Exponate in der Ausstellung bedürfen vor allem bei Kindern besonderer Erklärung: zwei verbeulte, durchlöcherte Emaille-Eimer. Was die mit dem Brandschutz zu tun hätten, fragen die Kinder. Dieter Krahl erklärt ihnen, dass die Eimer kaputt gingen, als Kinder darin Silvesterfeuerwerk gezündet haben. „Die meisten kleinen Besucher werden dann ein wenig nachdenklich“, hat Dieter Krahl bemerkt und hofft, dass das Beispiel die erzieherische Wirkung nicht verfehlt. Das wohl seltsamste Exponat ist eine Armbrust von 1926. Sie stammt aus dem ersten Löschbezirk. Joachim Schöbel erläuert: Die Feuerwehr ist aus den Turnervereinen hervorgegangen. Schon immer pflegte man enge Beziehungen zum Schützenverein. So kam es, dass die Feuerwehr für die Brandlöschung zuständig war und die Schützen die Brandwache übernommen haben. Zu den Schützenfesten wurden die Kameraden eingeladen und brauchten eine Waffe.

Zahlreiche Fotos und Infotafeln informieren im Museum über das Feuerwehrwesen in Ebersbach. Seit 1770 wurden alle großen Brände dokumentiert. „Leider ist die Gründungsurkunde der Feuerwehr nicht mehr auffindbar“, bedauert Joachim Schöbel, der seit vielen Jahren die Chronik der Ebersbacher Wehr weiterführt.

Anmeldung zur Führung bei Dieter Krahl unter

0157 85273183 oder im Ordnungsamt 03586 763140

