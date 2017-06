Springen, laufen, werfen Beim Sportfest lernen sich Grundschüler und Abc-Schützen kennen. Aber nur die Jüngsten bekommen Urkunden.

Weitsprung gehört zu den Disziplinen des klassischen Vierkampfes, in dem sich die Harthaer Grundschüler während ihres Sportfestes gemessen haben. © Dietmar Thomas

Die Jacken aus- und nach dem Sprint wieder anziehen. Auch das Basecap absetzen. An der weißen Linie aufstellen und auf Yvonne Wermann achten. Sie gibt mit der Startklappe das Signal zum Loslaufen. „Und jetzt sucht sich jeder einen gleichstarken Partner“, sagt Sportlehrerin Heike Berger. Sie erklärt den Erstklässlern vor dem 60-Meterlauf jedes Detail. Keanu flitzt mit Tim als Erster über die Bahn. Mit 11,64 Sekunden bleibt er bis zum Schluss der schnellste Junge der 1 b. Aber ein Mädchen übertrumpft ihn noch. Lisa schafft 11,34 Sekunden.

Der 60-Meterlauf ist eine Disziplin des klassischen Vierkampfes, den die Harthaer Grundschüler während ihres Sportfestes absolvieren. „Dazu gehören außerdem der 1 000-Meter-Lauf, Schlagballweitwurf und Weitsprung“, sagt Heike Berger. Auch wenn die Veranstaltung im Stadion an der Wiesenstraße mit Sportfest überschrieben ist, strengen sich die Mädchen und Jungen enorm an. Denn sie kämpfen nicht nur um möglichst viele Punkte. In der dritten und vierten Klasse erhalten die Schüler auch Zensuren, mit denen sie vielleicht sogar noch die Note auf dem Zeugnis verbessern können. Ob sie das geschafft haben, erfahren sie allerdings erst in reichlich zwei Wochen. Aber nicht nur in dieser Beziehung müssen sich die Sieben- bis Zehnjährigen gedulden. Auch, welche die sportlichste Klasse und welcher der sportlichste Schüler ist, wird erst am letzten Schultag verkündet. „Durch das Punktesystem lassen sich alle Schüler miteinander vergleichen. Es kann also auch ein Erstklässler gewinnen“, sagt Schulleiter Wilfried Trumpold.

Er und seine Lehrerkollegen laden seit einigen Jahren auch die Vorschüler des Kinderhauses und der Villa Kunterbunt zum Sportfest ein. Das sei eine schöne Ergänzung der ohnehin mit der Schule bestehenden Zusammenarbeit, meint Janet Hunger, Erzieherin im Kinderhaus. Einerseits hospitiert Grundschullehrerin Karin Liebing regelmäßig in der Kita, andererseits besuchen deren Abc-Schützen die Vorschule in der Schule. Wilfried Trumpold kümmert sich wöchentlich um den Abc-Klub in der Villa Kunterbunt. „Dort geht es auch sportlich zu“, sagt er. Im Klub, wie auch beim Sportfest der Grundschule sind die Jüngsten stolz auf das, was sie erreicht haben. Dafür gibt’s für jeden auch eine Urkunde.

