Springen auf Space Shuttle, Stier und Co. Ein Hüpfburgenfestival lädt derzeit zum heiteren Toben ein. Zu Freital hat der Veranstalter eine besondere Beziehung.

Leonie ist von den Hüpfburgen begeistert. Gerade hat sie den Rodeo-Stier getestet. © Frank Baldauf

Wenn es ums Hüpfen und Springen geht, ist Leonie mit vollem Elan dabei. Die Sechsjährige besucht zusammen mit ihren Eltern das Hüpfburgenevent Jump City, das noch bis zum Sonntag, dem 9. Juli, auf dem Platz des Friedens besucht werden kann. „Wir sind schon voriges Jahr auf dem Fest gewesen und es hat uns gut gefallen, deshalb sind wir auch dieses Mal wieder dabei“, sagt Leonies Mutter Nicole Röthig. Auf die Veranstaltung seien sie über Facebook und über die Werbeplakate in der Stadt aufmerksam geworden, sagt die Freitalerin. Die Familie hat das Tagesticket bereits gut genutzt. Gerade hat Leonie den Rodeo-Stier ausprobiert, danach geht’s noch einmal auf die Katzenhüpfburg. „Wir waren schon fast überall, auch auf dem großen Space Shuttle“, sagt Nicole Röthig.

Das Space Shuttle ist eine der besonderen Attraktionen der Jump City. „Unser Shuttle ist über zwölf Meter hoch und seit 2015 mit dabei“, sagt William Köllner, der Chef des Hüpfburgen-Teams. Er betreibt das Event zusammen mit seiner Familie. „Unser Fokus liegt hauptsächlich auf den neuen Bundesländern, hier sind wir sehr bekannt und erhalten fast immer viel Zuspruch“, sagt Köllner. Mit ständig wechselnden Hüpfburgen und immer neuen Angeboten will Familie Köllner ihren Kundenstamm Jahr für Jahr neu unterhalten. „Die Abwechslung macht’s. Wir versuchen, immer mit neuen Attraktionen an einen Ort zurück zu kommen“, sagt William Köllner. Bei den insgesamt 19 Hüpfburgen sind in diesem Jahr unter anderem eine Drachen-, eine Polizei- und eine Dschungelhüpfburg neu dabei.

In diesem Jahr musste die Eröffnung wetterbedingt um einen Tag verschoben werden. „Wind und Regen waren einfach zu heftig. Aus Sicherheitsgründen mussten wir deshalb verschieben“, sagt Köllner. Das Thema Sicherheit spielt auf dem Gelände immer eine große Rolle. Die Hüpfburgen werden jeden Tag neu aufgebaut und mittels Verankerungen am Boden befestigt. So können sie während des ausgelassenen Tobens nicht verrutschen. Auch während der Öffnungszeiten wird für die Sicherheit der Gäste gesorgt. „Unser Personal ist die ganze Zeit auf dem Platz unterwegs und hat immer alles im Blick“, sagt Köllner.

Bevor er mit seiner Jump City durch das Land zog, hatte William Köllner eigentlich andere Pläne. „Ursprünglich hatten wir die Idee, einen Indoorspielplatz zu betreiben. Wir haben dann aber sehr schnell erkannt, dass uns das Reisen zu sehr gefehlt hätte. Wir sind nun Mal mit Leib und Seele Schausteller“, sagt er und lacht. Die Idee für den Namen des Events kam dann von Köllners Tochter. „Sie ist ziemlich fit in Englisch. Daher kommt auch der Name Jump City, was übersetzt so viel wie Sprung-Stadt bedeutet.“

Seit fünf Jahren tourt die Schaustellerfamilie nun bereits durch Deutschland. Von Freital sind sie immer wieder begeistert. „Wir waren letztes Jahr schon einmal hier. Die Leute waren sofort begeistert und wir hatten viele Besucher. Wir hoffen auch diesmal, wieder viele Gäste in unsere Hüpfburgenstadt locken zu können.“

Die Öffnungszeiten der Jump City sind: Werktags von 14 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr, Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag, ein Tagesticket kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder acht Euro.

