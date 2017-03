Sprengungen Thema bei Freien Wählern Die Mitglieder der Fraktion im Stadtrat laden Bürger zur Diskussion ein.

Der Bunker in Seeligstadt bleibt im Gespräch. © thorsten eckert

Zu einem kommunalpolitischen Stammtisch laden die Großröhrsdorfer Stadträte der Freien Wähler Gegenwind für den 16. März um 19 Uhr in die Festplatzgaststätte in Großröhrsdorf ein. Geplant ist eine offene Diskussionsrunde über aktuelle Themen in der Stadt Großröhrsdorf für politisch interessierte Bürger. Die Mitglieder der Stadtratsfraktion wollen die Meinungen der Großröhrsdorfer Bürger über Themen vor Ort in der Stadt hören und zu Problemen diskutieren, um diese dann auch in ihre aktuelle Arbeit im Stadtrat einzubringen.

Die Eingemeindung von Bretnig und Hauswalde soll dann ebenso diskutiert werden wie die Zukunft der alten Sporthalle an der Oberschule und die geplanten Sprengungen in der Massenei nahe des Großröhrsdorfer Freibades. Gerade die sorgen derzeit für Diskussionen in der Stadt. Ein Investor plant hier Sprengungen zu Forschungszwecken. (szo)

