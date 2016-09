Sprengungen auf Ex-Asyl-Gelände Ein Unternehmer will in Seeligstadt Werkstoffe testen. Noch ist offen, ob und welche Belastungen es gibt.

Einer der Bunker auf dem ehemaligen Militärgelände in der Massenei. © Thorsten Eckert

Im Bunker auf dem ehemaligen Militär- und Asylgelände in der Massenei bei Seeligstadt plant Sprengmeister Andreas Wichor ein Forschungszentrum. Wie er vor Gemeinderäten sagte, soll es im Bunker Sprengungen zur Erprobung verschiedener Materialien und Werkstoffe geben. Andreas Wichor wolle den Bunker dafür vermieten, etwa an die Sprengschule Dresden, die Bergakademie Freiberg oder Ingenieurbüros. Er selbst könne Auftragstests durchführen. Der abgeschiedene Bunker sei für die Zwecke seines neuen Unternehmens mit späterem Sitz in Seeligstadt ideal. Andreas Wichor geht davon aus, dass sich Emissionen wie Lärm, Schall oder Schwingungen innerhalb gesetzlicher Grenzwerte bewegen und die Sicherheit gewährleistet sei. Gutachter sollen dies noch bestätigen.

Großharthaus Gemeinderäte stehen den Plänen aufgeschlossen gegenüber. Vorausgesetzt, es gibt keine Belastungen für Mensch und Umwelt, hieß es. (cm)

