Sprengung von 60 Granaten In der Dippoldiswalder Heide wird am Dienstag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg unbrauchbar gemacht. Mit einem großen Knall.

Schon mehrfach hat die Polizei Munition gesprengt, wie hier letztes Jahr bei Altenberg. Ob es bei der Sprengung am Dienstag auch so eine große Rauch- und Schmutzsäule geben wird? © Archivfoto/Egbert Kamprath

In der Dippoldiswalder Heide bei Karsdorf sollen am Dienstag, 16. Mai, gegen 11 Uhr insgesamt 60 Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Das teilt die Polizei mit. Seit Herbst 2013 suchen Experten die Heide nach Munition ab, die Ende des Krieges dort zurückgelassen wurde. In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach größere Mengen an Bomben, Granaten und anderer Munition gefunden.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam die Rote Armee in das Waldgebiet. Die Russen schafften Munition aus Wehrmachtsbeständen in die Heide und sprengten das Material. In einigen Fällen hat das nicht geklappt. Wegen ihrer Verwitterung kommt es immer wieder vor, dass Granaten und Bomben vor Ort gesprengt und damit unbrauchbar gemacht werden müssen, bevor sie anschließend abtransportiert werden können.

Am Dienstagmittag steht die nächste Sprengung an. Der Sächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst wird im Waldgebiet bei Karsdorf insgesamt 60 Granaten kontrolliert in die Luft jagen. Der Polizeieinsatz zur Absicherung der Sprengung hat den Angaben nach nur wenige Auswirkungen. Alle Straßen bleiben befahrbar, lediglich einige Waldwege werden abgesperrt.

Knapp 20 Polizisten sind an dem Einsatz beteiligt. Die Einsatzkräfte werden dabei auch von einem Hubschrauber unterstützt. Von dort sollen Beamte erkennen, wenn sich unbefugte Personen dem Ort der Sprengung nähern.

