Sprengung in der Dippoldiswalder Heide Nach Dutzenden Granatenfunden rückt am Donnerstag der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Auswirkungen auf den Verkehr soll es nicht geben.

Das Waldstück rund um das „Steinerne Messer“ ist während der Sprengung gesperrt. © Daniel Förster

Rabenau. In der Dippoldiswalder Heide steht erneut eine Sprengung von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg an. Zuletzt wurden 75 Granaten gefunden, die aufgrund ihrer Verwitterung vom Kampfmittel-beseitigungsdienst vor Ort gesprengt werden müssen. Bei der Munition handelt es sich um Panzer-, Hand- sowie Gewehrgranaten.

Die Sprengung ist am Donnerstag für 11 Uhr in einem Waldstück bei Karsdorf geplant. Deshalb ist an dem Tag eine Sperrung des Waldstückes rund um das „Steinerne Messer“ notwendig. Ein Betreten des betroffenen Gebiets ist zu dieser Zeit verboten. Eine Auswirkung auf den Fahrverkehr in der Region besteht laut Polizei nicht.

Knapp 15 Polizisten werden an dem Einsatz beteiligt sein. Die Einsatzkräfte werden dabei auch von einem Hubschrauber unterstützt. 2013 gibt es fortlaufende Suchmaßnahmen nach Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in der Dippoldiswalder Heide. (szo)

