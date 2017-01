Sprengplatz wird vier Millionen Euro teurer als geplant Seit Jahren wird das Areal in der Gohrischheide umgebaut. Jetzt ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.

Der Sprengplatz nahe Jacobsthal ist recht unscheinbar. Am Horizont (links im Bild) sind die Häuser von Fichtenberg bereits zu erkennen. © Lutz Weidler

Ein Sprengmeister braucht viel Erfahrung und viel Gefühl, sagt der Sprecher des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Jürgen Scherf. Der Umgang mit der Munition muss deshalb dringend geübt werden, findet er – und der Platz dafür liegt am Rande der Gohrischheide zwischen dem Dorf Jacobsthal und dem Jacobsthaler Bahnhof.

Seit 1953 wurde das Areal vorwiegend genutzt, um gefundene Kampfmittel kontrolliert zu sprengen. Jetzt vor allem, um zu üben. Nur noch wenig Munition – zum Beispiel die Köpfe einer Panzerfaust oder Kampfmittel in sehr schlechtem Zustand – würden dort und nicht in der Zerlegeeinrichtung des KMBD vernichtet. In den vergangenen Monaten aber wurde auch der Platz nur selten oder gar nicht genutzt – der ist schon seit 2013 Baustelle.

Vor Ort lagen mehr Kampfmittel im Boden, als zunächst angenommen, erklärt die Sprecherin des für den Bau zuständigen Staatsbetriebes für Immobilien- und Baumanagement (SIB) Andrea Krieger. Denn eigentlich sollte das Projekt bereits 2014 abgeschlossen sein und etwa 8,6 Millionen Euro kosten. Aktuell wird nun das Jahr 2018 für die Fertigstellung anvisiert, und es ist von knapp 12,5 Millionen Euro Baukosten die Rede. Mit Blick auf den kargen Platz erscheint das ziemlich viel Geld, allerdings ist unter der Erde schon viel passiert.

Grundwasser wird überwacht

So wurde die Sofortmaßnahme zur Sicherung des Grundwassers laut Andrea Krieger bereits abgeschlossen. Dazu wurde unter anderem ein sogenannter Abwehrbrunnen im unmittelbaren Zustrombereich der Trinkwasserfassung Fichtenberg errichtet sowie eine Vorflutleitung bis zu einem geeigneten Einleitpunkt des Grundwassers in die Elbe aufgebaut. Das allein verschlang bereits mehr als drei Millionen Euro. Die dauerhafte Sicherung des Grundwassers, die Entmunitionierung und der Umbau des Platzes schlagen darüber hinaus mit etwa 9,4 Millionen Euro zu Buche.

Um das Grundwasser nicht weiter zu kontaminieren, sei auf dem Platz bereits eine Tiefdrainage verlegt worden, eine Grundwasseraufbereitungsanlage und ein Brunnen gebaut. Zudem wurde ein Messnetz fürs Grundwassermonitoring installiert. Auch die Entmunitionierung und die Bodendekontamination des Sprengplatzes konnten bereits abgeschlossen werden. Nun stünden noch oberirdische Baumaßnahmen an: Die Umverlegung des bestehenden Sprengareals inklusive des Baus einer Schutzwand aus Spundwänden, der Neubau eines Zündbunkers sowie eine neue Beschilderung für den Munitionsvernichtungsplatz sind derzeit in Planung und sollen noch in diesem Jahr beginnen, so SIB-Sprecherin Andrea Krieger. Einen konkreten Baubeginn könne sie jedoch noch nicht nennen.

Keine großen Detonationen mehr

Der Sprengplatz kann bereits genutzt werden, erklärt KMBD-Leiter André Mauermeister. Vor allem der Zündbunker – ein Unterstand mit Blick auf die Sprengung – sei für seine Kollegen allerdings wichtig, um gefahrlos üben zu können. Ein Sozialgebäude oder Ähnliches sei dagegen nicht erforderlich, da in Jacobsthal nur die Mitarbeiter des sächsischen KMBD üben, und die haben ihre Basis in der nur wenige Kilometer entfernten Zerlegeeinrichtung in Zeithain.

Große Sprengungen, wie noch bis vor zehn Jahren üblich, wird es aber nicht mehr oder nur sehr selten in Jacobsthal geben. „Es gibt zwar noch Sprengmittel, die in der Zerlegeinrichtung weder zersägt noch gesprengt werden können, weil die Munition zu groß ist. Das kommt aber selten vor“, so André Mauermeister. Die Zeiten, in denen vor allem im Winter und meist donnerstags Hunderte Granaten auf dem sieben Hektar großen Areal vergraben und dann mit einem großen Knall ferngezündet wurden, sind also definitiv vorbei.

