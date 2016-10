Sprengfallen, Scharfschützen, rollende Bomben Die Offensive gegen die vom IS besetzte Millionenstadt Mossul ist mühsam – trotz der enormen Überlegenheit.

Die ersten Verluste der Angreifer sind empfindlich. Die Terroristen des „Islamischen Staates“ leisten harten Widerstand. Überall haben sie Sprengfallen gelegt, greifen mit Selbstmordattentätern, Scharfschützen oder rollenden Bomben an. Seit acht Tagen läuft die Offensive von irakischer Armee und kurdischen Peschmerga gegen die 1,5-Millionen-Metropole Mossul, in der sich der „Islamische Staat“ seit Juni 2014 verschanzt hat.

Aus der Luft unterstützen amerikanische, britische und französische Kampfjets die Truppen, während IS-Kommandos mit spektakulären Terroraktionen wie in Kirkuk, in Sindschar oder an der irakisch-jordanischen Grenze versuchen, von Mossul abzulenken. „Das Ganze wird eine monatelange Anstrengung“, prognostiziert ein US-Militärplaner. Ihm und seinen irakischen und kurdischen Kollegen geht es in der ersten Phase vor allem darum, das Umland mit seinen Dörfern und Kleinstädten unter Kontrolle zu bringen. Erst dann sollen die Elitetruppen versuchen, von drei Seiten her nach Mossul einzudringen.

Östlich von Mossul toben derzeit die Kämpfe um Karakosch, einst die größte christliche Stadt in der Ninive-Ebene, in der sich IS-Kommandos verschanzt haben. Die größten Geländegewinne gab es bisher im Süden, wo die Truppen entlang des Tigris-Tals bis auf 40 Kilometer an Mossul herangerückt sind. Am dichtesten an der Stadtgrenze liegt die Nordfront, der Abstand zu den Außenbezirken der Metropole beträgt nur noch wenige Kilometer.

Ebenfalls im Norden bei Gefechten um das Städtchen Baschika werden die kurdischen Peschmerga von türkischer Artillerie unterstützt, sehr zum Unmut der irakischen Regierung. Sollten sich türkische Truppen an der Eroberung Mossuls beteiligen, werde das für sie kein Picknick, warnte Bagdads Premier Haider al-Abadi. Westlich von Mossul dagegen haben die IS-Einheiten über Tal Afar nach wie vor eine offene Nachschubverbindung zu ihrer syrischen Hochburg Raqqa. Für die irakischen und kurdischen Angreifer ist diese offene Flanke ein erheblicher Nachteil, weil sie Mossul nicht komplett umzingeln können.

Die IS-Verteidiger liefern sich erbitterte Gefechte, agieren sehr flexibel und ziehen sich an vielen Orten zurück, um sich ganz auf die Verteidigung von Mossul zu konzentrieren. „Sie haben bei der Befestigung der Stadt ganze Arbeit geleistet“, analysierte ein hoher US-Militär. Das Pentagon schätzt, dass sich etwa 4 000 bis 7 000 IS-Krieger in Mossul aufhalten, denen 50 000 irakische Soldaten und Milizen sowie 40 000 Peschmerga gegenüberstehen.

Die Zahl der Flüchtlinge aus Mossul liegt bisher nur bei einigen Tausend, sie könnte aber rasant zunehmen, sobald die Haus-zu-Haus-Gefechte in der Stadt beginnen. Die Vereinten Nationen rechneten vor der Offensive mit bis zu 800 000 Schutzsuchenden, mindestens ein Drittel von ihnen Kinder. Ihre Repräsentanten haben etwa 150 000 Notunterkünfte vorbereitet, über größere Kapazitäten verfügen die regionalen Partner nicht. Der Winter steht bevor, die Temperaturen werden schon bald unter den Gefrierpunkt sinken. Dann droht eine weitere humanitäre Katastrophe.

Gleichzeitig wachsen die Sorgen über die politischen Folgen eines Sieges in Mossul. Hunderte IS-Kämpfer könnten versuchen, sich zurück auf den Weg in ihre europäischen Herkunftsländer zu machen. Andere werden als Schläferzellen in der Stadt untertauchen und die Bewohner durch Terroraktionen – wie kürzlich in Kirkuk – in Angst und Schrecken halten.

Aber auch die einheimische Bevölkerung ist zutiefst entzweit. „Die große Frage ist, wie können wir nach der Befreiung einen politischen Frieden erreichen“, erklärte der langjährige Außenminister und Finanzminister Hoshyar Zebari. „Wie soll diese multiethnische und multireligiöse Stadt künftig regiert werden – ohne kommunale Konflikte, ohne Rachemorde und ohne Vertreibung ihrer Bewohner in großem Stil?“

