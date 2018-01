Spremberger Straße bleibt problematisch

Zum Teil über Zentimeter tief sind einige Löcher auf der Spremberger Straße in Weißwasser. Diese füllen sich immer wieder mit großen Mengen Wasser. Das Problem: Das Regenwasser versickert in diesem Bereich nicht. Foto: Joachim Rehle © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Stadträtin Kathrin Jung (SPD) hat sich während der jüngsten Bauausschusssitzung nach dem Sachstand an der Spremberger Straße in Weißwasser erkundigt. Immer wieder kommt es dort zu großen Löchern auf der unbefestigten Straße. Diese laufen dann mit Regenwasser voll und sind für Passanten kaum zu überwinden. Gerd Preußing, der für das Referat Technischer Service im Rathaus verantwortlich ist, weiß, dass die Spremberger Straße eine von mehreren „Problemstraßen“ im Stadtgebiet ist. Wenn es die Witterung zu lasse, fährt ein entsprechendes Fahrzeug samt Fräse über die unbefestigten Straßen, um diese einzuebnen. Das allerdings sit keine langfristige Lösung, wie Anwohner an der Rothenburger Straße, am Weißkeißeler Weg oder eben an der Spremberger Straße berichten. „Was ist nötig, damit diese Straße saniert werden kann?“, fragt Kathrin Jung in Richtung Bauverwaltung.

„Wir hatten uns im vergangenen Jahr mit den Anwohnern getroffen“, entgegnet Bauamtsleiter Thomas Böse. Er wisse, dass es für die sechs Anlieger an der Spremberger Straße „alles andere als schön ist“ und die Lage sie „besonders hart trifft“. Allerdings liegen zwei Probleme vor: Einerseits sei das etwa 320 Meter lange Flurstück, auf dem die jetzige Straße zwischen den Grundstücken und der Bahntrasse verläuft, lediglich vier Meter breit. Insofern, so Böse, könne lediglich eine schmale Straße gebaut werden. „Eine Einbahnstraßenregelung haben wir mit den Anwohnern diskutiert“, erklärt er. Ob diese jedoch von den Anwohnern eingehalten wird, die jeweils an den beiden Straßenenden wohnen, sei fraglich.

Das viel größere Problem liege aber beim nicht versickernden Regenwasser. „Wir haben bislang keine vernünftige Möglichkeit, das Wasser von der Straße zu bekommen“, erläutert Thomas Böse. Es müsse ein etwa 100 Meter langer Regenwasserkanal gebaut werden, der dann das Wasser in einen kreuzenden Kanal leitet. Aber das wird „sicher nicht ganz billig“.

Alles in allem sehe der Bauamtsleiter ein, dass man an der Straße etwas machen muss, „aber eine schnelle Lösung wird es nicht geben“.

