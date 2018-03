Spreetaler Dorfstraßen umbenannt

Seit dieser Woche gibt es in Spreewitz-Siedlung einen Elbenweg. Viele Bewohner von Spreewitz und Zerre haben jetzt neue Adressen. Damit es keine Verwechslung mit der Dorfstraße in Neustadt/Spree mehr geben kann, hat die Gemeinde Spreetal in beiden Orten die Dorfstraße umbenennen lassen. Damit gibt es jetzt insgesamt 19 neue Bezeichnungen. Zwei Mitarbeiter des Spreetaler Bauhofes hatten also alle Hände voll zu tun, um die entsprechenden Straßenschilder anzubringen. Foto: Mirko Kolodziej

