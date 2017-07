Spreestädter werden Fünfter Das Team vom KBV zeigt im Bundesliga-Finale wieder eine starke Leistung. Eine Sportlerin startet bei der Weltmeisterschaft.

Die Wettkämpfer und Betreuer vom KBV Bautzen nach der Finalrunde der Bundesliga. Hier landeten die Spreestädter auf dem fünften Platz. © privat

Kraftsport. Die Kraftdreikämpfer vom KBV Bautzen haben die Bundesligasaison 2017 mit einem versöhnlichen Ergebnis abgeschlossen. Nach vier anstrengenden Wettkämpfen landeten die starken Spreestädter auf einem guten fünften Platz. Der Endkampf um die Medaillen fand im bayrischen Randersacker statt. Hier trafen sich die aus den drei Vorrunden hervorgegangenen stärksten sechs Mannschaften Deutschlands und ermittelten den Deutschen Meister.

Für den KBV ging das bewährte Team mit Elke Erbs, Nico Ziegler, Marcus Böttger und Nico Ruhland an den Start. Alle vier Athleten befanden sich vor der Finalrunde in bester Verfassung und konnten dies im Wettkampf auch umsetzen. Am Ende standen 1 428,27 Punkte für das Bautzener Team auf dem Papier. Deutscher Mannschaftsmeister wurde einmal mehr der SV Motor Barth mit 1503,13 Punkten.

Ina Scholz vom KBV war derweil woanders aktiv. Sie startete bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken im litauischen Kaunas und bewies, dass Bautzen noch mehr starke Frauen hat. Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung gelang Scholz ein toller Wettkampf mit einer neuen persönlichen Bestleistung. Die Bautzenerin ging mit elf weiteren Starterinnen in der Gewichtsklasse bis 72 kg an die Hantel. Hier legte sie mit drei gültigen Versuchen einen mustergültigen Wettkampf hin. Sie eröffnete mit sicheren 120 kg. Im zweiten Versuch ließ sie die Hantel mit 125 kg beladen und drückte auch diese souverän nach oben. Nun hieß es alles oder nichts – und für den dritten Versuch zeigte die Anzeigentafel 130 kg an.

Weltmeisterin stemmt 175 kg

Doch auch diese Last brachte Ina Scholz – unter den strengen Augen der Kampfrichter – ordnungsgemäß zur Hochstrecke. Dies bedeutete die neue persönliche Bestleistung und Platz acht in der Weltmeisterschaftswertung. Siegerin in dieser Gewichtsklasse wurde die Ukrainerin Tetyana Melnyk mit sagenhaften 175 kg. Zur Erinnerung: Das sind mehr als ein Viertel des Gesamtgewichts eines normalen Trabant, das bei knapp über 600 kg liegt.

Auch im Nachwuchsbereich tut sich einiges beim KBV Bautzen. So wurde das erst 17-jährige Talent Lorenzo Schütze vom Kreissportbund Bautzen bei der Sportlerehrung 2017 von der Sportjugend mit einem Preis bedacht. Lorenzo erkämpfte sich in seiner erst kurzen Kraftsportkarriere schon sächsische Meistertitel und war bereits Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften. Er ist mit 220 kg im Kreuzheben derzeit sächsischer Rekordhalter der Jugend in der Gewichtsklasse bis 93 kg.

Viel Zeit für eine Sommerpause bleibt den Spreestädter Kraftsportlern nicht, denn schon die nächsten Wettkämpfe werfen ihren Schatten voraus. Bereits am 26. August geht es mit der Sachsenoberliga im Bankdrücken in der heimischen Trainingsstätte auf der Max-Planck-Straße weiter. Nachdem der KBV Bautzen es im letzten Jahr nicht bis ins Finale geschafft hat, sind die Athleten für dieses Jahr umso motivierter und wollen am Ende ein Platz auf dem Treppchen erobern. (nr)

zur Startseite