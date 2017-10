Spreestädter holen sich vier Medaillen

Die Damengruppe (NWK 2) des MSV Bautzen mit Helene Popp, Anna Maria Wieder und Lee Ann Kretschmar wurde diesmal Achter. © Archivfoto: Dieter Schüßler

Sportakrobatik. Zur 25. offenen Turnbezirksmeisterschaft in Ottendorf-Okrilla schickten acht sächsische Vereine 109 Sportakrobaten beider Nachwuchsklassen. Mit dabei der MSV Bautzen 04 mit 13 Starterinnen in den Disziplinen Damenpaar, Damengruppe und Podest Damen. Bevor am 2. Dezember mit dem 18. Krostitzer Nikolaus-Turnier das sportliche Finale 2017 steigt, war das noch einmal die Gelegenheit für Trainer und den Akrobatik-Nachwuchs, Wertungspunkte und Podestplätze zu erkämpfen.

Immerhin wurden bei Turnbezirksmeisterschaften seit 2010 durch die Bautzener 43 Medaillen mit nach Hause gebracht. Es gab 19-mal Gold, 13-mal Silber und elfmal Bronze. Der Weggang solcher gestandener Leistungsträger wie Anna Linn und Flora Pauline Jesse oder Tim Mathias Küster hinterließ schon seine Spuren.

Aber es besteht auch Nachholbedarf bezüglich exakter Übungsabläufe, um ärgerliche Punktabzüge zu vermeiden. Trainerin Ines Delling: „Wir lassen den Kopf deshalb nicht hängen, auch wenn im Moment Vereine wie der AC Ottendorf-Okrilla, der AC Taucha, der Krostitzer SV oder Niesky sportlich besser dastehen.“

Henriette Schüller und Gisela Marcinkovic vom MSV – als Damenpaar der Nachwuchsklasse 2 im Vorjahr souveräne Sieger in dieser Disziplin – mussten sich diesmal der Konkurrenz beugen und belegten mit der Note 21,550 hinter Taucha und Krostitz Rang fünf. Ebenfalls Platz fünf ging an die Bautzener Damengruppe in der NWK 1. Leni Schube, Leni Stiebitz, Johanna Schmidt sammelten hier 19,970 Punkte. Die Damengruppe (NWK 2) mit Anna Maria Wieder, Helene Popp und Lee Ann Kretschmar wurde Achte (21,170). Silber gab es für das Damenpaar Laura Sophie Wieder/Leony Klein mit 20,070 Punkten in der NWK 1. Am Podest belegten die Bautzenerinnen die Plätze eins bis fünf. Pia Mischke siegte mit 22,480 Punkten vor Nora Mann (22,300), Leni Stiebitz (21,760), Esther Grafe (21,010) und Leni Schube (20,530). (dsch)

