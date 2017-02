Spreespatzen holen Teddypokal Erkältungskrankheiten sorgen für einen Minusrekord unter den Teilnehmern.

Die Mannschaften der Kindertagesstätten Feuerwehr Felicitas (Weißkeißel) und St. Johannes (Weißwasser) © gp

Beim 4. Spieltag der Kita-Welpenliga schlugen sich am Freitag die Teams der Kindertagesstätten Feuerwehr Felicitas (Weißkeißel) und St. Johannes (Weißwasser) tapfer. Beide Teams holten sich in ihrer Gruppe jeweils den Platz ganz oben auf dem Treppchen. Der Pokal der Herzen in Form des Riesenteddys von Hauptsponsor Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser ging an die Spree-Spatzen. Das Spreewitzer Team half bei einigen Partien aus. Denn die aktuell grassierenden Erkältungskrankheiten sorgten für einen Minusrekord unter den Teilnehmern. Gleich drei Kitas mussten absagen. Die nächsten Spiele laufen am 10. März – dann vielleicht ohne tropfende Nasen.

zur Startseite