Spreequellcenter-Diebe vor Gericht Drei Tschechen sollen in Neugersdorf, Ebersbach und Zittau gestohlen haben.

Wegen gewerbsmäßigen und räuberischen Diebstahls werden sich drei Tschechen vor dem Amtsgericht Zittau verantworten müssen. Sie waren im November 2016 im Spreequellcenter auf Diebestour gewesen und anschließend auf dem Parkplatz von Passanten und einem Kaufhausdetektiv gestoppt und der Polizei übergeben worden. Wie Amtsgerichtssprecher Holger Maaß auf Anfrage bestätigte, handelt es sich um zwei Männer im Alter von 26 und 21 Jahren und eine 23-jährige Frau. Maaß erklärte, dass den dreien auch Diebstähle im Ebersbacher Kaufland sowie im Zittauer Kaufland zur Last gelegt werden. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Warenwert auf 2 144,77 Euro. Da einer der Männer bei der Flucht am Spreequellcenter den Ladendetektiv geschlagen hat, lautet der Vorwurf in einem Fall nicht nur gewerbsmäßige, sondern räuberische Erpressung. Ein Verhandlungstermin wird noch festgelegt. (SZ/abl)

