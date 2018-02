Spreehotel steht zum Verkauf

Für das ehemalige Hotel am Bautzener Stausee sucht der Besitzer der Immobilie jetzt einen Käufer. „Wir haben alles versucht, die Immobilie einer adäquaten Nutzung zuzuführen. Leider war dies nicht möglich“, erklärt Mirko Stemmler, Geschäftsführer der aus Hamburg stammenden Firma Jasika Holding diese Entscheidung. Mit dem Verkauf des Bautzener Spreehotels möchte sich der Investor aus der Stadt zurückziehen. Erste Anfrage für die Immobilie seien schon bei ihm angekommen, erklärt Stemmler. Diese müssen jetzt noch bearbeitet werden. Bis 2014 übernachteten Touristen und Tagungsgäste in dem Vier-Sterne-Haus mit Blick auf das Wasser. Danach zogen Geflüchtete in das Gebäude an der Talsperre ein. Drei Jahre lang diente das Spreehotel dem Landkreis als Asylbewerberheim. Zuletzt lebten dort jene Flüchtlinge, die zwar in Deutschland bleiben dürfen, aber noch keine eigene Wohnung gefunden haben. Seit Ende Dezember steht das Haus leer. (SZ/mho)

