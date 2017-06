Spreehotel wird Integrationszentrum Das Bautzener Asylheim wird Mitte Juli dichtgemacht. Trotzdem bleibt das Haus offen für Geflüchtete.

Das Spreehotel in Bautzen dient seit Mitte 2014 als Unterkunft für Asylbewerber. In zwei Wochen läuft der Vertrag mit dem Landkreis aus. Stattdessen soll das Gebäude künftig als Unterkunft für wohnungssuchende Flüchtlinge genutzt werden. Zugleich ist die Einrichtung eines Integrationszentrums geplant. © Uwe Soeder

Wochenlang war um die Zukunft des Spreehotels gerungen worden. Jetzt steht fest: Das Haus am Stausee wird auch künftig Flüchtlinge beherbergen. Nach langem, hinter den Kulissen teils heftigem Gezerre haben die Stadt und der Landkreis gemeinsam mit dem Betreiber des Hotels, Peter-Kilian Rausch, eine neue Nutzung des Gebäudes vereinbart. Das Spreehotel wird künftig als Anlaufstelle für Flüchtlinge dienen, die zwar in Deutschland bleiben dürfen, aber auf die Schnelle keine Wohnung finden. Zugleich wird in dem Gebäude eine Art Integrationszentrum eingerichtet.

Seit ziemlich genau drei Jahren wohnen in dem früheren Viersternehotel Asylbewerber. Weil jedoch immer weniger Geflüchtete in die Region kommen, wird das Spreehotel nicht länger als Unterkunft benötigt, wie der erste Beigeordnete im Landratsamt, Udo Witschas (CDU), unlängst erklärt hatte. Die Kreisverwaltung hatte sich deshalb entschlossen, den Mitte Juli auslaufenden Vertrag über die Nutzung als Asylunterkunft mit dem Betreiber Peter-Kilian Rausch nicht mehr zu verlängern. Zugleich hatte Landrat Michael Harig (CDU) aber angekündigt, das Haus weiter für Geflüchtete nutzen zu wollen. Nur wie und unter welchen Umständen, das blieb zunächst offen.

Aufgabe hat sozialen Charakter

Ein großes Problem: Der bisherige Bebauungsplan schließt reines Wohnen auf dem Stauseeareal aus. Doch Konflikte mit dem jetzt gefundenen Modell sieht die Stadtverwaltung nicht. „Da es sich um eine Unterbringung zum Zwecke der Vermeidung von Obdachlosigkeit handelt, trägt die Aufgabe einen sozialen Charakter“, erklärt Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD). Die Stadt will sich dieses Jahr mit 25 000 Euro an den Kosten beteiligen. Ein entsprechender Antrag soll laut OB in Kürze im Stadtrat eingebracht werden.

Aktuell leben noch 165 Flüchtlinge im Spreehotel. Ein Großteil wird in wenigen Tagen die Koffer packen müssen. Zugleich wohnen aber auch 40 Menschen im Hotel, die bereits anerkannt wurden – bei der Suche nach einer Wohnung bislang aber keinen Erfolg hatten. Sie können zunächst im Spreehotel bleiben und werden für ihre Unterkunft einen ganz normalen Mietvertrag abschließen. Für die Kosten kommt – wie bei jedem anderen Hartz-IV-Empfänger auch – das Jobcenter auf. Und genau nach diesem Modell können künftig weitere anerkannte Geflüchtete dort einziehen.

Bis 160 Menschen können unterkommen

Gezwungen werden können sie dazu freilich nicht. „Das Ausländeramt kann zur Vermeidung von Obdachlosigkeit das Spreehotel lediglich als mögliche Herberge benennen“, sagt Gernot Schweitzer, Sprecher im Landratsamt. Bis zu 160 Menschen, so rechnet Peter-Kilian Rausch vor, können in dem Gebäude unterkommen. Vorübergehend, wie der frühere Hotelier betont. Das Ziel sei, für die Flüchtlinge so schnell wie möglich eine eigene Wohnung zu finden – unterstützt durch die Mitarbeiter des geplanten Integrationszentrums.

„Wir wollen für die Menschen eine umfassende soziale Betreuung anbieten“, sagt Peter-Kilian Rausch. Behördengänge, Orientierung bei Job und Bildung, Kindergartenplätze und Schule, Unterricht und eine ganze Reihe von Beratungsangeboten – Peter-Kilian Rausch und seine Mitarbeiter sowie viele ehrenamtliche Helfer wollen Geflüchtete rundum unterstützen.

Bezahlt werden die fest angestellten Mitarbeiter über Fördermittel des Freistaats. An den Kosten muss sich außerdem der Landkreis beteiligen. Die jetzt ins Auge gefasste Nutzung ist zunächst bis Ende des Jahres angedacht. Wie es danach mit dem Spreehotel weitergeht, ist bislang unklar.

Nach Bekanntgabe der Schließungspläne im Frühjahr hatte es eine heftige Debatte über die künftige Nutzung des Spreehotels gegeben. Stadt und Land hatten sich für das Modell mit dem Integrationszentrum ausgesprochen. Auch Landrat Michael Harig hatte sich einer weiteren Nutzung gegenüber offen gezeigt. Skepsis hatte indes sein Vize Udo Witschas geäußert. Nach Informationen der SZ gab es bis zuletzt zwischen den Akteuren Unstimmigkeiten über die Zukunft des Spreehotels.

