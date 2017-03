Spreedorfer bleibt Schlaglochpiste In diesem Jahr sind keine Ausbaumaßnahmen zwischen Ebersbach und Neugersdorf geplant.

Symbolfoto © ZB

Kraftfahrern bietet sich ein löchriges Bild. Auf der Spreedorfer Straße, die Ebersbach und Neugersdorf verbindet, reiht sich Schlagloch an Schlagloch. Autofahrer hoffen hier auf die baldige Sanierung der Fahrbahn. Aber daraus wird nichts, heißt es aus dem Bauamt der Landkreisverwaltung Görlitz. Der Landkreis ist für die Spreedorfer Straße – sie ist eine Kreisstraße – zuständig. „In diesem Jahr sind keine Ausbaumaßnahmen auf der Spreedorfer Straße geplant“, bestätigt die Landkreissprecherin Marina Michel. Dafür wäre eine Vollsperrung der Spreedorfer Straße erforderlich, was derzeit wegen der Baumaßnahmen an der B 96 in Ebersbach nicht möglich sei, betont die Sprecherin. Hoffnung auf kurzfristige Verbesserungen der Fahrbahnverhältnisse stellt die Landkreisverwaltung in Aussicht. Zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit der Strecke werden bei Bedarf durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ausbesserungen an Fahrbahnflächen vorgenommen.

Erst im vergangenen Sommer war die Spreedorfer Straße auf etwa 400 Metern Länge grundhaft ausgebaut worden. Wann die restliche Strecke erneuert werden kann, stehe noch nicht fest. Frühestens jedoch, wenn die Arbeiten an der B 96 in Ebersbach fertig sind. (SZ/gla)

