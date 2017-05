Spreebad öffnet ab 1. Juni länger Zum Saisonstart am Wochenende war das Bautzener Freibad gut besucht. Nun dürfen Wasserratten hier noch länger abtauchen.

Das Spreebad in Bautzen öffnet ab 1. Juni länger. © Uwe Soeder

Da hat das Wetter gut mitgespielt: Am Sonnabend öffnete das Spreebad zum ersten Mal in diesem Jahr und wurde umgehend in Beschlag genommen. „Am ersten Wochenende der neuen Freibadsaison waren bereits mehr als 500 Besucher im Spreebad“, freut sich Diana Liebsch, Sprecherin der Bautzener Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft (BBB), die das Freibad betreibt. Dennoch wird man in den letzten Maitagen nicht die Öffnungszeiten verlängern. Diese bleiben bis einschließlich Mittwoch wie gehabt von 13 bis 18 Uhr, informiert die BBB-Sprecherin. Planmäßig am Donnerstag, den 1. Juni, beginnen die langen Badetage. Dann öffnet das Spreebad an der Neustädter Straße 33 täglich von 9 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise sind auf dem Vorjahresniveau geblieben. Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Kinder 2,50 Euro. Schwimmerbecken, Erlebnisbecken, Strömungskanal, Fontänen, Wasserspeier, Wellen- und Wasserkurvenrutsche sind bereit. Die aktuelle Wassertemperatur liegt bei 20 Grad, wie Diana Liebsch informiert. Ist das Wasser zu kalt oder kündigt sich eine Schlechtwetterfront an, dann bleibt die Anlage an solchen Tagen geschlossen. Kurzfristige Informationen stellt die BBB auf ihrer Internetseite ein. (SZ/ma)

www.badeninbautzen.de

