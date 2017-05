Spreebad ist ab Sonnabend geöffnet

Das Bautzener Spreebad startet am Sonnabend in die Freibadsaison. © Uwe Soeder

Der Wetterfrosch prophezeit Sommersonne. Ein guter Grund für das Spreebad, am Sonnabend in die Freibadsaison zu starten. Ende April waren bereits alle Wartungsarbeiten und Reparaturen abgeschlossen. „Schwimmerbecken, Erlebnisbecken, Strömungskanal, Fontänen, Wasserspeier, Wellen- und Wasserkurvenrutsche versprechen wieder viel Spaß für Jung und Alt und stehen für die aktive Erholung zur Verfügung“, so Schwimmmeister Uwe Rammer.

Das Spreebad an der Neustädter Straße 33 öffnet im Mai täglich von 13 bis 18 Uhr. Im Juni, Juli und August darf täglich von 10 bis 19 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Bei schlechtem Wetter bleibt die Anlage allerdings zu. Die Eintrittspreise sind auf dem Vorjahresniveau geblieben. Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Kinder 2,50 Euro. Das Röhrscheidtbad in Gesundbrunnen macht vom 1. Juli bis zum 27. August Sommerpause. Die Schwimmhalle wird in der Zeit grundgereinigt. (SZ)

www.badeninbautzen.de

zur Startseite