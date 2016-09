Sprechhexe am Altmarkt Annemarie Pohlan hilft bei Sprachstörungen und Lese-Rechtschreib-Schwäche. Jetzt eröffnet sie in Bischofswerda eine eigene Praxis.

Annemarie Pohlan ist Logopädin. Mit einer eigenen Praxis startet sie in Bischofswerda in die Selbstständigkeit. © PR

Am 1. Oktober eröffnet Annemarie Pohlan ihre Logopädische Praxis „Sprechhexe“ am Bischofswerdaer Altmarkt 29. Die 27-Jährige bezieht Räume über dem Modehaus Jäger. Als staatlich anerkannte Logopädin hilft Annemarie Pohlan Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen. Im vergangenen Jahr absolvierte sie zudem ein Fernstudium zur diplomierten Legasthenietrainerin für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Seit 2013 ist Annemarie Pohlan Logopädin, bisher war sie Angestellte in einer Logopädie-Praxis in Bischofswerda, wie sie auf Anfrage sagt. Nach ihrer Elternzeit wagt sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie werde zunächst allein arbeiten, sagte sie. Für den Namen ihrer Praxis stand ein logopädisches Spiel Pate. (cm)

