Sprayerin will Polizisten schlagen

Anhänger von Sturm erfasst Weißenberg. Eine kräftige Windböe hat am Freitagmorgen den unbeladenen Doppelachsanhänger eines Lkw auf der S 112 in der Nähe von Weißenberg beinahe umgepustet. Der Unfall geschah gegen 6.45 Uhr auf freier Strecke von Kotitz. Der Anhänger schaukelte sich auf, geriet ins Kippen und verkantete sich hinter der MAN-Zugmaschine. Er beschädigte ein Verkehrsschild, kippte jedoch nicht um. Ein Bergungsunternehmen rückte an, um das Gespann wieder flott zu machen. Auf der vielbefahrenen Staatsstraße, die gleichzeitig als Verlängerung der B 178 der Zubringer zur Autobahn ist, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Garagentore verloren Bautzen. Am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr verlor ein bislang unbekannter Lkw auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Bautzen-West während der Fahrt drei Garagentore. Die Fahrer eines BMW sowie eines Mini Cooper konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Hindernisse. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, von welchem Lkw die Garagentore auf die Fahrbahn fielen. Hinweise an das Autobahnpolizeirevier, Telefon 03591 367-0

Gestohlenen Dacia gefunden Radeberg. Ein Zeuge informierte am Donnerstagabend die Polizei, dass seit mehreren Tagen in Radeberg auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Dr.-Albert-Dietze-Straße ein Dacia Logan steht. Eine Streife des Polizeireviers Radeberg überprüfte den Wagen. Es stellte sich heraus, dass dieser in der Nacht zum 8. Februar in Dresden entwendet wurde. Kriminaltechniker sicherten Spuren im Wagen. Anschließend übergaben die Beamten das Auto dem rechtmäßigen Besitzer. Die Soko Kfz ermittelt weiter.

Von Einbrechern geweckt Radeberg. Die Bewohner eines Einfamilienhauses am Sommerweg im Ortsteil Großerkmannsdorf sind in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher geweckt worden. Als sie nach dem Rechten schauen wollten, flüchtete der Unbekannte mit einer gestohlenen Geldbörse sowie den Schlüsseln eines Autos aus dem Haus. Den Zündschlüssel fand ein Fährtenhund der Polizei wenig später in Tatortnähe. An der Kellertür zum Wohnhaus entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Autoradio entwendet Burkau. Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei informiert, dass auf dem Pendlerparkplatz in Burkau ein aufgebrochenes Fahrzeug steht. Vorort stellte eine Streife fest, dass Unbekannte die Seitenscheibe des BMW zerschlagen und offenbar das Radio entwendet hatten. Die Beamten stellten den Wagen sicher, da der Eigentümer derzeit auf Montage ist.

Betrunken auf dem Rad Bautzen. Bei einer Kontrolle am Donnerstagabend in Bautzen hat die Polizei einen betrunkenen Fahrradfahrer erwischt. Der 34-Jährige wurde auf der Paul-Neck-Straße angehalten. Ein Test ergab 2,08 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann zur Blutentnahme, untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der strafbaren Trunkenheitsfahrt befassen.

Fahrräder entwendet Radeberg. Gleich drei Fahrräder sind am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag in Radeberg gestohlen worden. Am Bahnhofsvorplatz verschwand ein 26-Zoll-Mountainbike der Marke Specialized. Das schwarze Zweirad war etwa 500 Euro wert. Vor einem Supermarkt an der Pillnitzer Straße stahlen die Unbekannten ein weißes Damenmountainbike der Marke Scott Contessa im Wert von circa 400 Euro. Auch vor einem Haus an der Kleinwolmsdorfer Straße waren die Täter erfolgreich. Ein schwarzes Fahrrad der Marke Carver Pure 100 verschwand spurlos. Schaden: etwa 400 Euro.

Betrunken am Steuer Bischofswerda. In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in Bischofswerda den Fahrer eines Skoda kontrolliert. Der 48-Jährige, der auf der Straße Am Friedhof angehalten wurde, roch nach Alkohol. Ein Atemtest ergab 0,8 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Auf ihn kommen mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot zu. Die Bußgeldstelle wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen.

Fahrerlaubnis entzogen Ottendorf-Okrilla. Schaden von rund 11500 Euro verursachte am Donnerstagmorgen ein 75-jähriger VW-Fahrer in Ottendorf-Okrilla. Er fuhr beim Ausparken in der Egger Straße gegen vier Autos und einen Zaun. Anschließend verließ er die Unfallstelle. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Volkswagens und wählten den Notruf. Eine Polizeistreife suchte den Senior zu Hause auf. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Görlitz entzogen die Beamten dem Mann die Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an.