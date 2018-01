Sprayer nach getaner Arbeit gefasst

Dresden. Am frühen Freitagmorgen gegen Viertel vor vier Uhr beobachteten Bundespolizisten, wie sich drei dunkel gekleidete Personen fluchtartig vom Hauptbahnhof Dresden in die angrenzende Strehlener Straße bewegten. Im Anschluss stellten die Beamten einen am Bahnhof abgestellten Zug fest, der offenbar soeben mit einem etwa 40 Quadratmeter großen Graffiti besprüht worden war.

Die drei Geflüchteten wurden anschließend in einem Park in Tatortnähe entdeckt. Als diese die Bundespolizisten bemerkten, flüchteten sie abermals, diesmal jedoch in unterschiedliche Richtungen. Einen der Läufer stellten die Beamten jedoch – an der Kleidung des 21-jährigen befand sich noch frische Farbe.

Der deutsche Staatsangehörige ist für Justiz und Polizei ein guter Bekannter, weil er in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Sachbeschädigungsdelikten auffiel. Aktuell ist gegen den 21-Jährigen ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Dresden wegen ähnlicher Delikte anhängig.

Auf Weisung eines Ermittlungsrichters wurde die Wohnung des Sprayers durchsucht. Dabei wurden zahlreiche szene-typische Sprayerutensilien und verschiedene Speichermedien fest- und sichergestellt. Das gesamte Beweismaterial wird nun ausgewertet.

Durch die Bundespolizei wird gegen den Beschuldigten der Erlass einer Ordnungsverfügung geprüft. Dies bedeutet, dass der Tatverdächtige auf dem Gebiet der Bahnanlagen keine Spraydosen oder Ähnliches bei sich führen darf. Wird er trotzdem damit erwischt, droht ihm ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 500 Euro. Im Falle einer Verurteilung dürfte die Deutsche Bahn zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. (szo)

