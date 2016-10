Sprayer im Hantelraum Graffiti-Künstler waren im Sebnitzer Sportzentrum Solivital zugange. Das Ergebnis gibt‘s in anderthalb Wochen zu sehen.

Da Graffiti-Künstler fotoscheu sind, durfte Fitnesstrainer Danilo Höhne vom Solivital einmal probehalber eine Dose in die Hand nehmen. © Dirk Zschiedrich

Professionelle Graffiti-Sprayer aus Dresden haben frische Farbe in einen Raum im Sebnitzer Sport- und Freizeitzentrum Solivital gebracht. In dem früheren Kursraum im Erdgeschoss werden künftig die neuen schweren Hanteln und Geräte des Fitnessstudios stehen. Er wurde deshalb umgestaltet. Die beiden Dresdner Künstler waren bereits im Frühjahr bei der Gestaltung des alten Zaunes am Sebnitzer Bahnhof beteiligt, den Jugendliche im Rahmen eines Workshops neu bemalten. Zwei der Teenager durften nun auch im Solivital zur Dose greifen. Was genau nun auf den Wänden des neuen Fitnessraums zu sehen ist, will das Solivital erst bei einem Tag der offenen Tür am 15. Oktober der Öffentlichkeit präsentieren. (SZ/dis)

