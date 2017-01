Sprayer beschmieren Schlossmauer Übermannshohe Buchstaben prangen auf dem Sandstein. Die Bürgerinitiative schätzt den Schaden auf Tausende Euro – und weiß nicht, wer den behebt.

Mit Graffiti beschmiert: Ähnliche Schriftzüge wie auf der Promnitzer Schlossmauer finden sich unter anderem auch auf der Eisenbahnbrücke über die Elbe. © Sebastian Schultz

Die Schmierereien sind für Wolf-Nicol von Wolffersdorff ein Schlag unter die Gürtellinie. „Das hat mich emotional ziemlich mitgenommen. Ich habe zwei Tage gebraucht, um einigermaßen damit klarzukommen“, sagt der Finanzberater aus Bad Pyrmont, der sich als Mitglied einer Bürgerinitiative seit Jahren um den Erhalt des Schlosses Promnitz – das Schloss seiner Vorfahren – bemüht. „Wir arbeiten auf dem Zahnfleisch, um das Denkmal zu erhalten. Und da kommt einer daher und zerstört es bewusst.“ Die übermannshohen Graffiti-Schmierereien, die seit einigen Tagen auf dem Sandstein prangen, wertet er als einen Angriff auf das Kulturgut. Der Vorfall wurde deshalb nicht nur beim Denkmalschutzamt, sondern auch bei der Polizei angezeigt. Die Bürgerinitiative schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Was die Buchstaben bedeuten und wann die Schmiererei verschwindet, ist indes noch völlig unklar. „Wir wissen zurzeit noch gar nicht, wem die Mauer eigentlich gehört“, so Wolf-Nicol von Wolffersdorff. Er will sich deshalb demnächst mit der Landestalsperrenverwaltung in Verbindung setzen. Gehört das Bauwerk aber zum Nachlass von Schlossbesitzer Willi Hummel, dessen Erbe nach seinem Tod zurzeit erst noch geregelt werden muss, fühlt sich im Prinzip auch die Bürgerinitiative verantwortlich. „Aber wir müssen uns erst einmal um die Notsicherung des Schlosses kümmern. Die Buchstaben werden da wohl eine ganze Weile an der Mauer bleiben müssen“, vermutet er und ruft gleichzeitig die Menschen aus der Region auf, sich am Erhalt des Schlosses zu beteiligen.

Neben Freiwilligen werden vor allem Experten mit Fachwissen und Technik für den Gerüstbau gesucht. Denn während das Schlossdach derzeit mit Fördermitteln des Landes und mithilfe von Denkmalamt, Fachfirma und Restaurator gesichert wird, bangt Wolf-Nicol von Wolffersdorff um den Turm. Auch dort liefe bereits das Wasser durchs Dach.

