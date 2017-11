Sprayer beleidigt „Cops“

Die Polizei hat in Pieschen einen Sprayer geschnappt. © Symbolfoto: dpa

Am frühen Sonntagmorgen erhielt eine Eisenbahnunterführung am Leisniger Platz in Pieschen zwei neue illegale Graffiti. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein vorbeifahrender Autofahrer einen ultra-cleveren Sprayer dabei beobachtet, wie der die frischen Buchstaben-Kombinationen „SGD“ und „ACAB“ auf dem Mauerwerk bearbeitete. Letzteres steht für „All cops are bastards“, was wörtlich übersetzt „Alle Polizisten sind Bastarde“ bedeutet.

Nachdem der Augenzeuge die Pilizei verständigt hatte, konnten die Beamten den Sprayer noch in der unmittelbaren Nähe des Tatorts stellen. Der 31-jährige deutsche Verdächtige habe Farbdosen und entsprechendes Zubehör mit sich herumgetragen, meldeten die Beamten. Sie holten einen Zollstock aus dem Wagen und maßen die Dimension der Sachbeschädigung aus: Die beträgt 2,40 Meter mal 4,40 Meter. (szo)

zur Startseite