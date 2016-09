Sprayer auf frischer Tat gestellt

Holzkreuz aus Leichenhalle gestohlen Nossen. Eine ehemalige Leichenhalle an der Freiberger Straße in Nossen ist in das Visier von Einbrechern geraten. Die Täter traten die Zugangstür auf und stahlen ein Holzkreuz sowie einige Stoffvorhänge aus den Räumen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 350 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt weitere 300 Euro.

Taschendiebe unterwegs Großenhain. Gleich mehrfach schlugen Taschendiebe nun in Großenhain zu. Am Mittwoch sind einer 37-Jährigen sowie einem 44-Jährigen die Portemonnaies in Einkaufsmärkten gestohlen worden. Der Frau wurde die Geldbörse bei einem Einkauf in einem Markt an der Dresdner Straße aus der Handtasche entwendet. Der Mann ist in einem weiteren Markt an der Radeburger Straße bestohlen worden. Er hatte die Börse in eine Umhängetasche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebe in der Spitzhaus-Gaststätte Radebeul. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Gaststätte an der Spitzhausstraße in Radebeul eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Nach einem ersten Überblick stahlen sie aus dem Kassenbereich verschiedene elektronische Geräte. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Kupferdiebe auf der Baustelle Riesa. Unbekannte überstiegen den Absperrzaun einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Riesa und stahlen in der Folge etwa 20 Meter Kupferkabel. Der Wert des Metalls beträgt rund 600 Euro, informiert die Polizei.

Technik und Schlüssel gestohlen Meißen. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Lagerhalle am Steinweg in Meißen ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. In der Folge stahlen sie einen Laptop sowie diverse Schlüssel. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Einbrecher im Pfarrhaus Lampertswalde. Unbekannte sind am Mittwoch in das Pfarrhaus an der Großenhainer Straße in Lampertswalde eingestiegen. Sie hebelten eine Bürotür auf und stahlen rund 20 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.