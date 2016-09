Sprayer am Bahnhof geschnappt Nach der Einkaufsnacht in Pirna am vergangenen Sonnabend kontrollierte die Polizei einen Jugendlichen. Der hatte sich kurz zuvor in der Unterführung verewigt.

Sprühdosen ähnlich wie diese hatte der Jugendliche in seiner Tasche. Die mit schwarzer Farbe passte zu den frischen Schriftzügen am Bahnhof. © dpa

Am vergangenen Wochenende schnappte die Bundespolizei einen Jugendlichen, der zuvor am Bahnhof in Pirna Graffiti gesprüht hatte. Aufgefallen war der Sprayer den Beamten, weil er sich nach der Abfahrt der letzten S-Bahn nach Mitternacht noch am Gleis aufhielt. In der Unterführung entdeckten die Polizisten ein frisches Graffito, und auch am Gleis 3 fanden sich mehrere Schriftzüge.

Bei der Kontrolle des Jugendlichen verriet ein Klimpern in seiner Tasche, dass er mehrere Sprühdosen bei sich trug, eine von ihnen mit schwarzer Farbe und benutztem Sprühkopf. Außerdem fanden die Beamten Einweghandschuhe mit schwarzer Farbe. Schlussendlich verrieten ihn auch die Flecken auf seiner Hand.

Der Jugendliche wurde nach der strafrechtlichen Bearbeitung seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (szo)

