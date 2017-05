Sprachtalent aus Klingenberg Eine Oberschülerin lernt fleißig Englisch. Damit kann sie nicht nur im Unterricht punkten, sondern bei einer Olympiade.

Die Sieger der 9. Fremdsprachenolympiade für Oberschüler stehen fest. Neuntklässlerin Fanny-Sophie Süße von der Oberschule Klingenberg belegte den zweiten Platz in Englisch. Sie musste nur Fikret Abdic von der Weinhold-Oberschule Reichenbach den Vortritt lassen. In Russisch konnte sich Hannah Bieder von der Oberschule Nünchritz über einen ersten Platz freuen und in Französisch Eleni Bräunig von der Waldblick-Oberschule Freital.

Wie das Staatsministerium für Kultus mitteilt, traten insgesamt die 45 besten Oberschüler aus Sachsen in den drei Sprachen an. Kultus-Staatssekretär Frank Pfeil zeichnete die Sprachtalente aus. „Fremdsprachen sind heute fast überall ein Muss und helfen im späteren Berufsleben weiter“, sagte er unter anderem. Qualifiziert für das Finale der Landesolympiade hatten sich die Acht- und Neuntklässler durch ihre guten Leistungen bei den regionalen Wettbewerben. Beim landesweiten Fremdsprachenduell mussten die Schüler Aufgaben zum Lese- und Hörverständnis lösen. Auch ihre mündlichen Sprachkenntnisse waren gefragt. Als Preise gab es Gutscheine und Bücher in Originalsprache. Geleitet werden die regionalen Wettbewerbe von Lehrern und Fachberatern. Erstmalig fand im Jahr 2009 eine Landesolympiade für die jeweils besten Schüler aus den Regionen statt. Anlass war damals das Vorziehen der zweiten Fremdsprache in die Klassenstufe 6.

In Sachsens Oberschulen führen alle Schüler den Englischunterricht, der in Klassenstufe 3 in der Grundschule begonnen wurde, bis zum Abschluss fort. Eine weitere Fremdsprache kann ab Klassenstufe sechs hinzugewählt werden. Zumeist wird Französisch oder Russisch gelernt. Es gebe aber auch eine steigende Anzahl von Oberschulen mit Spanisch, heißt es weiter. Und in den Grenzregionen wird Polnisch oder Tschechisch angeboten. (SZ/aeh)

