Sprachpflege und Nachwuchssuche im Blick Der Verein Njepila-Hof in Rohne setzt auf Projekte mit Kindergärten und mit Schulen, um die sorbische Kultur lebendig zu halten.

Der Verein Njepila-Hof Rohne e. V. zog Freitag bei seiner Jahreshauptversammlung Bilanz des vergangenen Jahres. © Andreas Kirschke

Rohne. Getreu seinem Leitmotiv „Wie es einst war“ organisiert der Verein Njepila-Hof Rohne im Jahreslauf Veranstaltungen auf hohem Niveau. Dies unterstrich der Vorsitzende Manfred Nickel am Freitag zur Jahreshauptversammlung. „Im vorigen Jahr kamen insgesamt 1 180 Besucher. Es gab 64 Einzelveranstaltungen auf dem Hof“, zog er Bilanz. „Dazu gehörten sogar zwei Trauungen, die eine mit 100 und die andere mit 70 Gästen.“ Ein ganz besonderer Höhepunkt war das 18. Hoffest. Das Thema hieß „Sagenhaftes auf dem Njepila-Hof“. Insgesamt gab es voriges Jahr 37 Führungen auf dem Hof. „Ein Schwerpunkt 2017 war auch die Osterzeit“, erläuterte Manfred Nickel. „Zahlreiche Gruppen kamen zum Verzieren der Eier. Sie lernten Osterbräuche im Schleifer Kirchspiel kennen.“ Kinder der Kitas Rohne und Gablenz, Schüler der 1. Grundschule Weißwasser und der Förderschule Weißwasser, Senioren aus dem Altenpflegeheim „Goldener Herbst“ in Weißwasser und Bewohner des Behindertenheims Spremberg gehörten zu den Besuchern anlässlich Ostern. Wert legte der Verein voriges Jahr auf Projekte mit Kitas und mit Schulen. Unter anderem gab es den Projekttag „Hafer-Ernte“ gemeinsam mit der Kita Gablenz. „Von der Ernte bis zum Mehl“ hieß das Thema. Beiden Seiten bereitete es viel Freude. „Die Kinder arbeiteten sogar mit dem Dreschflegel. Sie haben sich gar nicht so ungeschickt angestellt“, verdeutlichte Manfred Nickel. Projekte mit Kindern und Jugendlichen, so betonte er, bleiben dem Verein weiterhin wichtig. 2018 zum Beispiel kommen Schüler des Landau-Gymnasiums Weißwasser zusammen mit polnischen Schülern aus Zary auf den Njepila-Hof. „Sie wollen hier mit Ostereier verzieren und Osterbräuche auf dem Hof miterleben.“

Sorbisch-Kurs weiterführen

Als Schwerpunkte für 2018 nannte er unter anderem die weitere Arbeit am Webstuhl, das Sammeln und Aufarbeiten der Schleifer Trachten und Trachtenbilder, das Sammeln und Aufarbeiten alter Möbelstücke und landwirtschaftlicher Geräte sowie die Anwendung und Pflege des Schleifer Sorbisch. „Für die Weiterführung unseres Sorbisch-Kurses ist es höchste Zeit“, räumte er selbstkritisch ein. „Wir müssen uns hier zusammenraufen und den Kurs wieder ins Leben rufen.“ Zum Erlernen der Sprache, so der Vorsitzende, gehört das Singen der Lieder aus dem Schleifer Liederbuch. Die Pflege des Schleifer Sorbisch, so betonte er, sollte dem Verein auch künftig besonders stark am Herzen liegen. Er dankte allen Mitgliedern für das Engagement bei den Veranstaltungen. Von 2008 bis Ende 2017 war Petra Schubert als ständige Kraft vor Ort auf dem Njepila-Hof. Finanziert wurde ihre Stelle dank Mitteln der Rahmenvereinbarung zwischen Domowina und Leag. Der Verein, so Manfred Nickel, kämpft um die Weiterführung der Stelle.

Realisieren will der Verein dieses Jahr vier Projekte. Dafür beantragt er Förderung bei der Stiftung „Zu Hause in Schleife, Rohne und Mulkwitz“. Im Einzelnen geht es um die Beschaffung neuer Wiedergabetechnik für die Brauchtumsdarstellung, um die Absicherung des Friedenslichtes, um das Anfertigen einer Zamperfigur „Bär“ und um die Errichtung eines Räucherofens bei der Jagdgenossenschaft.

Mit einer Schweigeminute ehrte der Verein sein langjähriges, verstorbenes Mitglied Erich Platzk. Der Rohner war früher Bürgermeister und Hochzeitsbitter. Er gehörte am 17. Mai 1999 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins.

Heute gehören dem Njepila-Hof e. V. 40 Mitglieder an. Neue, junge, engagierte Mitstreiter sind dringend notwendig. „Es sollte ernsthaft überlegt werden, wie wir Mitglieder gewinnen“, meinte Ralf Hermann. Der 52-jährige Nieskyer gehört seit 2016 zum Verein, genauso wie Frank Flecks (51) aus Niesky. Beide sind Gesellschafter der Firma „Sachsenhits Filmproduktion Niesky“. Seit 2007 haben sie den Njepila-Hof mit Bild und Ton erfasst. Sie erstellten drei Ausgaben vom Njepila-Hof innerhalb ihrer Serie „Lebendige Postkarte“. „Wir wurden hier mit offenen Armen empfangen. Durch unsere Mitgliedschaft im Verein wollen wir jetzt etwas zurückgeben. Wir sind sehr gern hier“, unterstrich Frank Flecks am Freitagabend. Um Nachwuchs, so Manfred Nickel, bemüht sich der Verein seit zehn Jahren. Durch den früheren Sprachkurs „Schleifer Sorbisch“ vor fünf Jahren hatte er sechs Jugendliche als neue Mitglieder fest im Blick. „Leider haben sie der Arbeit wegen die Region verlassen“, räumte er ein. Der Verein, so versicherte er, wird weiter um neue Mitglieder werben. Geht es doch um den Fortbestand für die Zukunft.

