Sprachhürde genommen 22 Frauen und Männer haben am Integrationskurs an der Volkshochschule „Dreiländereck“ in Weißwasser erfolgreich teilgenommen.

Das sind die Absolventen des Sprachkurses. © Joachim Rehle

Mehrere Nationalitäten in einem Klassenzimmer und alle mit dem Bedürfnis, nach der Prüfung die deutsche Sprache einigermaßen zu beherrschen. Das ist der Integrationskurs an der Volkshochschule „Dreiländereck“ in Weißwasser. Sechs Monate haben die 22 Frauen und Männer aus Usbekistan, Kuba, Polen, Syrien und Brasilien gebüffelt. Jetzt bekamen sie ihre Zeugnisse. Ihre Lehrer Monika Eickenroth und Petra Donath (Bildmitte) überreichten ihnen das Zertifikat B1 für Deutsch als Fremdsprache. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Kurses haben sie die Berechtigung, auf Arbeitssuche zu gehen, und außerdem eine schnellere Eingliederung in Aussicht.

